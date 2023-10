Juno-ruimtevaartuig onthult verbluffende beelden van de manen van Jupiter

By

NASA's Juno-ruimtevaartuig heeft adembenemende beelden gemaakt van Jupiters maan Io, die zijn vulkanische activiteit laat zien. Io, het meest vulkanische hemellichaam van het zonnestelsel, staat bekend om zijn constante explosies en is de binnenste maan van Jupiter. Juno, die Jupiter en zijn manen al ruim zeven jaar bestudeert, voltooide onlangs zijn 55e baan, waarbij hij close-upbeelden van Io maakte.

Juno's afbeeldingen tonen het pokdalige vulkanische oppervlak van Io, met 15 frames die verschillende delen van de maan tonen. Deze beelden, vastgelegd door Jason Perry van de Universiteit van Arizona, tonen ook vulkanische pluimen aan de onderkant van de beelden. Het ruimtevaartuig kwam tot op 7,260 kilometer afstand van het oppervlak van Io, waardoor wetenschappers een gedetailleerd beeld kregen van de intrigerende geologische kenmerken van de maan.

De vulkanische activiteit van Io komt voort uit de opwarming van de aarde, veroorzaakt door het voortdurend uitrekken van de maan als gevolg van de krachtige zwaartekracht van Jupiter. Wetenschappers schatten dat er op elk moment meer dan 150 vulkanen op Io actief uitbarsten. De door Juno verzamelde gegevens zullen bijdragen aan het begrip van Io's vulkanische processen en helpen bij het plannen van toekomstige missies om de manen van het buitenste zonnestelsel te verkennen.

Aanvankelijk ontworpen voor 32 banen, leidden Juno's opmerkelijke prestaties tot een missieverlenging tot 2025. Deze uitgebreide operaties stellen Juno in staat zijn verkenning van de manen van Jupiter voort te zetten, wat waardevolle inzichten oplevert in de samenstelling en activiteit van deze verre werelden. De door Juno verkregen beelden zullen dienen als een waardevolle hulpbron voor aankomende missies zoals NASA's Europa Clipper, die in de nabije toekomst zal worden gelanceerd, en de Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) van het European Space Agency, die Europa, Ganymede en Callisto zal gaan verkennen. begin jaren 2030.

Bronnen:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry