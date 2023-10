Verbazingwekkend beeld vastgelegd door NASA's DSCOVR-satelliet toont ringvormige zonsverduistering vanaf een miljoen mijl afstand

NASA's EPIC-beeldsensor (Earth Polychromatic Imaging Camera), aan boord van de DSCOVR-satelliet (Deep Space Climate Observatory), heeft een verbluffend beeld vastgelegd van een ringvormige zonsverduistering vanaf een miljoen kilometer afstand. De afbeelding toont een donker gebied boven de Verenigde Staten, veroorzaakt door de schaduw van de maan toen deze tussen de aarde en de zon passeerde.

DSCOVR, dat gezamenlijk wordt beheerd door NASA, NOAA en de Amerikaanse luchtmacht, werd in 2015 door SpaceX gelanceerd. De primaire missie is het monitoren van zonnewinden voor ruimteweersvoorspellingen, maar het maakt ook beelden van de aarde. De satelliet bevindt zich op Lagrange Point 1, een qua zwaartekracht stabiel gebied op ongeveer een miljoen kilometer van de aarde.

Een ringvormige zonsverduistering vindt plaats wanneer de aarde, de maan en de zon zodanig op één lijn staan ​​dat er een maanschaduw en een ‘ring van vuur’ ontstaat. In tegenstelling tot een totale zonsverduistering waarbij de maan de zon volledig blokkeert, bedekt de maan tijdens een ringvormige zonsverduistering slechts gedeeltelijk de zonneschijf, waardoor er een heldere ring omheen ontstaat. Dit fenomeen wordt gewoonlijk omschreven als de ‘ring van vuur’.

De piek van de ringvormige zonsverduistering was alleen zichtbaar langs een smalle band die zich uitstrekte over negen Amerikaanse staten, van Oregon tot Texas. Ook delen van Midden- en Zuid-Amerika konden getuige zijn van de gebeurtenis. Om de zonsverduistering veilig te kunnen bekijken, was het gebruik van een speciale bril of kijker nodig.

Het beeld dat door de EPIC-imager is vastgelegd, biedt een uniek en adembenemend perspectief van de ringvormige zonsverduistering en toont de ongelooflijke schoonheid en hemelse wonderen van ons universum.

Bronnen:

– Nasa

– NOAA

- Amerikaanse luchtmacht