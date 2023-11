Nieuw onderzoek identificeert strategieën voor effectieve communicatie in wereldwijde virtuele teams

In een recente studie gepubliceerd in het International Journal of Cross Cultural Management hebben wetenschappers verschillende strategieën benadrukt die de communicatie en het delen van kennis in mondiale virtuele teams (GVT's) kunnen verbeteren. Het onderzoek richtte zich op de uitdagingen waarmee managers en werknemers met verschillende culturele, taalkundige en geografische achtergronden te maken krijgen bij het deelnemen aan e-vergaderingen.

GVT’s zijn steeds populairder geworden, vooral door de opkomst van mogelijkheden voor werken op afstand als gevolg van de COVID-19-pandemie. Dit heeft ertoe geleid dat wetenschappers hebben onderzocht hoe deze diverse teams effectief informatie en inzichten kunnen uitwisselen over culturele grenzen heen. Dr. Zakaria, de hoofdauteur van het onderzoek van de Universiteit van Sharjah, benadrukt de noodzaak voor individuen om hun gedrag aan te passen, afhankelijk van de specifieke communicatiecontext.

De studie benadrukt de praktijk van culturele code-switching als een belangrijke factor in effectieve interculturele prestaties. Door taalkundig en cultureel gedrag aan te passen aan verschillende normen, kunnen teamleden culturele verschillen overbruggen en het begrip verbeteren. De onderzoekers identificeren drie specifieke motivaties die individuen ertoe aanzetten hun communicatieve gedrag te wijzigen: directheid in spraak, openheid tijdens het delen van kennis en taakgerichte doelstellingen.

Openheid en vriendelijkheid onder de teamleden bleken aanzienlijk bij te dragen aan het opbouwen van vertrouwen in GVT's. De onderzoekers bevelen aan dat teams kennis delen met de nadruk op het creëren van een hoge mate van betrouwbaarheid onder collega's. Bovendien identificeert de studie het belang van het herkennen van de verschillen tussen communicatieve culturen met een hoge en lage context. Culturen met een hoge context benadrukken de onderliggende context en toon in de berichtgeving, terwijl culturen met een lage context prioriteit geven aan expliciete en ongecompliceerde communicatie.

De bevindingen van dit onderzoek hebben praktische implicaties voor multinationale organisaties, mondiale virtuele teamleden en interculturele trainers. De onderzoekers suggereren dat trainingsprogramma's kunnen worden ontwikkeld om individuen voor te lichten over het concept van culturele code-switching en hen de nodige vaardigheden te bieden om effectief te presteren in interculturele omgevingen. Deze kennis kan communicatiestrategieën verbeteren en een positieve invloed hebben op de teamprestaties in wereldwijde virtuele teams.

Over het geheel genomen biedt het onderzoek waardevolle inzichten in de uitdagingen en strategieën voor effectieve communicatie in GVT's. Nu werken op afstand steeds belangrijker wordt, zal het begrijpen en aanpakken van interculturele communicatiebarrières essentieel zijn voor organisaties om samenwerking en succes in mondiale virtuele teams te bevorderen.

FAQ

Wat zijn mondiale virtuele teams (GVT’s)?

Mondiale virtuele teams (GVT's) zijn teams van individuen die op afstand werken in verschillende landen, tijdzones en culturele achtergronden, waarbij ze virtuele platforms gebruiken als hun belangrijkste communicatie- en samenwerkingsmiddel.

Wat is culturele code-switching?

Culturele code-switching verwijst naar de praktijk van het aanpassen van taalkundig en cultureel gedrag om te voldoen aan verschillende culturele normen en communicatiestijlen. Het gaat om het aanpassen van iemands communicatiepatronen om culturele verschillen te overbruggen en het begrip in interculturele interacties te vergroten.

Waarom is effectieve communicatie belangrijk bij GVT’s?

Effectieve communicatie is van vitaal belang in GVT's om begrip, samenwerking en kennisuitwisseling tussen teamleden met verschillende culturele achtergronden te garanderen. Het helpt taalbarrières te overwinnen, bevordert het opbouwen van vertrouwen en maakt de uitwisseling van waardevolle inzichten en informatie mogelijk.

Hoe kunnen organisaties effectieve communicatie in GVT’s faciliteren?

Organisaties kunnen effectieve communicatie in GVT’s faciliteren door openheid, vertrouwen en culturele gevoeligheid onder teamleden te bevorderen. Het aanbieden van trainingsprogramma's over interculturele communicatie en het wisselen van culturele codes kan ook nuttig zijn bij het verbeteren van communicatiestrategieën en het verbeteren van teamprestaties.