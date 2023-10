Maternale microbiota speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de foetus, zo blijkt uit onderzoek

In een recente Finse studie gepubliceerd in BMC Biology hebben onderzoekers significante verschillen ontdekt in genactiviteit in de darmen, hersenen en placenta van de foetus, afhankelijk van de microbiota van de moeder en de door hen geproduceerde verbindingen. Deze bevindingen leveren bewijs dat de microbiota van de moeder cruciaal is voor de ontwikkeling en gezondheid van haar nakomelingen.

Voorafgaand aan deze studie was er weinig bekend over de mechanismen en interacties tussen de microbiota van de moeder en de ontwikkeling van de foetus. Om dit te onderzoeken vergeleken de onderzoekers foetussen van normale muizenmoederdieren met die van kiemvrije muizenmoederdieren die in een steriele omgeving leefden. Ze analyseerden genexpressie en concentraties van metabolieten in de foetale darm, hersenen en placenta.

De resultaten onthulden significante verschillen in genexpressie tussen de foetussen van kiemvrije en normale muizenmoederdieren. In de darmen waren het immuunsysteem en de gastheer-microbe-interactiegenen minder actief bij de foetussen van kiemvrije moederdieren. Bovendien werden er verschillen waargenomen in de expressie van genen die geassocieerd zijn met de ontwikkeling en het functioneren van het zenuwstelsel in de hersenen, evenals in genen die de zwangerschap in de placenta reguleren.

De verschillen in genexpressie waren meer uitgesproken bij mannelijke foetussen, wat erop wijst dat zij mogelijk gevoeliger zijn voor de effecten van de microbiota van de moeder. De onderzoekers ontdekten ook voorheen onbekende verbindingen in de foetus die waarschijnlijk microbieel zijn en cruciaal voor de individuele ontwikkeling.

Er wordt verder onderzoek gedaan om het voorkomen van microbiële metabolieten bij andere zoogdieren te onderzoeken en om de implicaties van tekortkomingen in gastheer-microbe-interacties tijdens vroege levensfasen te begrijpen. De bevindingen van deze studie kunnen bijdragen aan een beter begrip van de oorsprong van bepaalde aandoeningen en toekomstige preventie- en behandelingsstrategieën sturen.

Bronnen:

Aleksi Husso et al, Impact van maternale microbiota en microbiële metabolieten op de darmen, hersenen en placenta van de foetus, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Universiteit van Helsinki