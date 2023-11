Nieuwe diagnostische methode maakt gebruik van AI om snel antibioticaresistentie te detecteren

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van een nieuwe en snelle antimicrobiële gevoeligheidstest die antibioticaresistentie in slechts 30 minuten kan detecteren. De studie, getiteld ‘Deep learning and single-cell fenotypering voor snelle detectie van antimicrobiële gevoeligheid in Escherichia coli’, maakte gebruik van fluorescentiemicroscopie en kunstmatige intelligentie (AI) technieken om bacteriële celbeelden te analyseren en structurele veranderingen te identificeren die optreden wanneer cellen worden blootgesteld aan antibiotica.

Door diepgaande leermodellen te trainen om deze veranderingen te identificeren, bereikten de onderzoekers een nauwkeurigheidspercentage van minstens 80% per cel voor meerdere antibiotica. Deze methode toont veelbelovend potentieel voor het identificeren van antibioticaresistentie in klinische monsters en zou in de toekomst kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van verschillende antibiotica te bepalen.

De huidige standaard voor het testen van antibioticaresistentie omvat het kweken van bacteriekolonies in de aanwezigheid van antibiotica, wat tijdrovend kan zijn en de behandeling van patiënten met potentieel levensbedreigende infecties kan vertragen. Het snelle karakter van de nieuwe diagnostische methode kan de behandeltijden aanzienlijk verkorten en gerichte antibioticabehandelingen mogelijk maken, waardoor bijwerkingen worden geminimaliseerd en de opkomst van antimicrobiële resistentie wordt vertraagd.

Dr. Achillefs Kapanidis, hoogleraar biologische fysica en directeur van het Oxford Martin Program on Antimbiotic Resistance Testing, legt uit: “Onze op AI gebaseerde aanpak detecteert op betrouwbare en snelle wijze de structurele veranderingen in bacteriële cellen veroorzaakt door antibiotica. Door deze veranderingen in kaart te brengen, kunnen we bepalen of een cel resistent of gevoelig is voor antibiotica.”

De onderzoekers zijn van plan hun diagnostische methode verder te ontwikkelen, waardoor deze sneller en schaalbaarder wordt voor klinisch gebruik. Ze willen ook de toepassing ervan uitbreiden naar verschillende soorten bacteriën en antibiotica.

Met bijna 1.3 miljoen sterfgevallen in 2019 die worden toegeschreven aan antimicrobiële resistentie, biedt deze nieuwe diagnostische methode hoop op het verbeteren van precisiebehandelingen en het behouden van de werkzaamheid van antibiotica. Door antibioticaresistentie tijdig en nauwkeurig te detecteren, kunnen artsen passende behandelingsregimes voorschrijven, waardoor het risico op verergering van infecties en de behoefte aan aanvullende antibiotica worden verminderd.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Wat is antimicrobiële resistentie (AMR)?

A: Antimicrobiële resistentie verwijst naar het vermogen van micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels, om weerstand te bieden aan de effecten van geneesmiddelen die oorspronkelijk effectief waren bij de behandeling van infecties veroorzaakt door deze organismen.

Vraag: Hoe werkt de nieuwe diagnosemethode?

A: De nieuwe diagnostische methode combineert fluorescentiemicroscopie en kunstmatige intelligentie om bacteriële celbeelden te analyseren en structurele veranderingen veroorzaakt door antibiotica te detecteren. Door deep-learningmodellen te trainen kunnen de onderzoekers deze veranderingen identificeren en de aanwezigheid van antibioticaresistentie vaststellen.

Vraag: Wat zijn de voordelen van de nieuwe diagnostische methode?

A: De nieuwe diagnostische methode is aanzienlijk sneller dan de huidige gouden standaardbenaderingen en levert binnen slechts 30 minuten resultaten op. Het heeft ook het potentieel om gerichte antibioticabehandelingen mogelijk te maken, de behandeltijden te verkorten, bijwerkingen te minimaliseren en de opkomst van antimicrobiële resistentie te vertragen.