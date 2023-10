Vliegende wandelende takken kunnen geografische obstakels overwinnen door de verspreiding van vogels, zo blijkt uit onderzoek

Een nieuwe studie van de Universiteit van Kobe suggereert dat vliegende wandelende wandelende takken grote geografische obstakels kunnen overwinnen door de verspreiding van hun eieren door vogels. Terwijl eerdere laboratoriumexperimenten op deze mogelijkheid hadden gezinspeeld, ondersteunt genetische analyse van natuurlijke populaties in Japan dit idee nu.

Vliegende wandelende takken worden verspreid over grote afstanden en geografische kenmerken die normaal gesproken de uitbreiding van loopdieren zouden belemmeren. Er wordt verondersteld dat hun eieren kunnen worden verspreid door vogels die zich voeden met zwangere (zwangere) vrouwtjes, net zoals veel plantensoorten afhankelijk zijn van vogels om hun zaden op te eten en deze via hun spijsverteringskanaal te verspreiden.

De onderzoekers concentreerden zich op Ramulus mikado, een veel voorkomende wandelende tak in Japan, om deze theorie te testen. Ze analyseerden de relatiepatronen van verschillende populaties en vonden een verband tussen genetische verschillen en geografische afstanden. Dit suggereert dat sommige eieren van wandelende takken het spijsverteringskanaal van vogels kunnen overleven en over lange afstanden kunnen worden verspreid.

De studie, gepubliceerd in de Proceedings of the Royal Society B, onthulde voorbeelden van nauw verwante genen die geografisch honderden kilometers van elkaar gescheiden waren, en geografische kenmerken die looploze insecten doorgaans niet zouden kunnen overwinnen. Dit duidt op het optreden van passieve genetische verspreiding over lange afstanden, waarbij enkele looploze insecten van de ene plaats naar de andere moeten zijn getransporteerd door vogels die hun eieren aten.

Het unieke vermogen van wandelende takken om levensvatbare eieren te produceren zonder bevruchting, bekend als parthenogenese, speelt een cruciale rol bij deze verspreidingsmethode. De meeste insectensoorten zijn afhankelijk van bevruchte eieren, maar bij wandelende takken kunnen vrouwtjes levensvatbare eieren produceren zonder te paren.

Hoewel deze verspreidingsmethode bij andere insecten niet wordt waargenomen, benadrukt dit het opmerkelijke aanpassingsvermogen van looploze wandelende takken. Het overleven van hun eieren nadat ze door het spijsverteringskanaal van vogels zijn gegaan, stelt hen in staat geografische barrières te overwinnen en hun populaties over grote afstanden uit te breiden.

Bronnen:

– “Vliegende wandelende takken overwinnen bergpassen, oceanen en woestijnen” door Suetsugu, K. et al. Gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B. DOI: 10.1098/rspb.2021.1859