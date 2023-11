Nieuwe inzichten in de robuuste beweeglijkheid van geflageleerde bacteriën

By

Geflageleerde bacteriën, zoals Escherichia coli (E. coli), vertrouwen op de rotatie van spiraalvormige flagellaire filamenten om zichzelf voort te bewegen in hun omgeving. Elke bacterie bezit meerdere flagellen die samen roteren als een spiraalvormige bundel, waardoor naadloze beweging mogelijk is. Er wordt al lang aangenomen dat de flagellaire motoren, die zich aan de basis van deze filamenten bevinden, hoge belastingen ervaren tijdens bacteriezwemmen als gevolg van lagere rotatiesnelheden. Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit voor Wetenschap en Technologie van China (USTC) heeft dit conventionele begrip echter in twijfel getrokken.

Door middel van koppel-snelheidsmetingen deed het onderzoeksteam, onder leiding van Zhang Rongjing en prof. Yuan Junhua, een verrassende ontdekking. Ze ontdekten dat de flagellaire motoren van bacteriën feitelijk een onvolledige set statoreenheden bevatten, waardoor de eerdere veronderstelling werd verworpen dat de motoren tijdens het zwemmen voortdurend onder hoge belasting staan. De relatie tussen koppel en snelheid van de motoren bleef ongeveer constant binnen een bepaald bereik van rotatiesnelheden, bekend als de kniesnelheid, wat suggereert dat de belastingsomstandigheden niet zo belastend waren als eerder werd gedacht.

Bovendien voerden de onderzoekers experimenten uit met motorische wederopstanding en onderzochten ze de relatie tussen koppel en snelheid bij verschillende viscositeiten. Uit deze experimenten bleek dat de flagellaire motoren onder middenbelasting stonden, waarbij slechts de helft van de statoreenheden aanwezig was. In omgevingen met een hoge viscositeit kunnen zwemmende bacteriën zich aanpassen door het aantal statoreenheden te vergroten, waardoor hun beweeglijkheid robuust blijft.

Om de veerkracht van de flagellaire rotatie te testen, werd een microvloeistofkamer ontworpen om de viscositeit snel te veranderen. De resultaten toonden aan dat wanneer de mediumviscositeit plotseling toenam, de flagellaire rotatiesnelheid aanvankelijk daalde, maar zich geleidelijk herstelde. Deze veerkracht bevestigt het vermogen van bacteriën met flagellaten om hun beweeglijkheid te behouden ondanks veranderingen in de belastingsomstandigheden.

Deze bevindingen bieden een nieuw perspectief op het mechanisme achter de robuuste beweeglijkheid van flagellated bacteriën. De onvolledige set statoreenheden in de flagellaire motoren zorgt voor aanpassingsvermogen en veerkracht aan verschillende omgevingen. Dit inzicht zou implicaties kunnen hebben op verschillende gebieden, waaronder de microbiologie en de biotechnologie, door licht te werpen op de strategieën die bacteriën gebruiken om effectief door hun omgeving te navigeren.

FAQ

Wat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek van de Universiteit voor Wetenschap en Technologie van China?

De onderzoekers ontdekten dat de flagellaire motoren van bacteriën een onvolledige set statoreenheden bevatten, wat de eerdere opvatting ter discussie stelt dat deze motoren tijdens het zwemmen voortdurend onder hoge belasting staan.

Hoe passen zwembacteriën zich aan aan omgevingen met een hoge viscositeit?

Zwemmende bacteriën kunnen het aantal statoreenheden vergroten, waardoor ze zich kunnen aanpassen aan omgevingen met een hoge viscositeit en hun beweeglijkheid kunnen behouden.

Wat is de kniesnelheid?

De kniesnelheid verwijst naar een reeks rotatiesnelheden waarbij het motorkoppel van flagellaire motoren ongeveer constant blijft.

Waarom is het belangrijk om het mechanisme van flagellaire rotatie te begrijpen?

Het begrijpen van het mechanisme van flagellaire rotatie geeft inzicht in de strategieën die bacteriën gebruiken om zich effectief in hun omgeving te verplaatsen. Deze kennis kan implicaties hebben op verschillende terreinen, waaronder de microbiologie en de biotechnologie.