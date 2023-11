Nieuwe inzichten in de evolutie van echolocatie bij walvissen en dolfijnen

Een recente studie gepubliceerd in Diversity heeft nieuw licht geworpen op de evolutionaire ontwikkeling van echolocatie bij tandwalvissen en dolfijnen. Echolocatie is een techniek die door deze zeedieren wordt gebruikt om te navigeren en te jagen in donkere onderwateromgevingen. In plaats van te vertrouwen op externe oren, zenden walvissen en dolfijnen hoge geluiden uit die tegen objecten weerkaatsen en terugkeren als echo's, waardoor ze hun omgeving in kaart kunnen brengen.

Het onderzoek, geleid door Jonathan Geisler, hoogleraar anatomie aan het New York Institute of Technology, en Robert Boessenecker, paleontoloog aan het Museum of Paleontology van de University of California, concentreerde zich op het analyseren van een verzameling fossielen, waaronder twee oude soorten dolfijnen uit de Verenigde Staten. geslacht Xenorophus. Deze soorten worden beschouwd als vroege leden van Odontoceti, de onderorde van zeezoogdieren die alle echolocerende walvissen en dolfijnen omvat.

Uit de fossielen bleek dat Xenorophus asymmetrie had nabij het blaasgat, hoewel niet zo uitgesproken als die waargenomen bij moderne echolocerende soorten. Bovendien bracht het onderzoek een duidelijke draaiing en verschuiving van de snuit bij Xenorophus aan het licht, wat bijdroeg aan een verbeterd gericht gehoor. De onderzoekers vergeleken deze snuitbocht met de asymmetrische oren van uilen, waardoor ze op basis van geluid de locatie van hun prooi kunnen bepalen.

Hoewel Xenorophus misschien niet zo bedreven was in het produceren van hoge tonen of het horen van hoge frequenties als de huidige odontocetes, was hij wel in staat de locatie van geluiden nauwkeurig te bepalen. Dit suggereert dat Xenorophus een belangrijke overgangsfase markeerde in de evolutie van echolocatie bij walvissen en dolfijnen.

De bevindingen benadrukken ook het belang van het bestuderen van asymmetrie in fossielen en benadrukken de rol ervan bij aanpassing aan verschillende omgevingen. Hoewel symmetrie een bekend aspect is van de evolutionaire biologie, toont dit onderzoek aan dat asymmetrie niet mag worden genegeerd als individuele variatie of geologische vervorming.

Verder onderzoek zal worden uitgevoerd om andere odontocetes te onderzoeken en te bepalen of het buigkende kenmerk van de snuit wijdverspreid was onder vroege echolocerende soorten.

Veelgestelde vragen:

1. Wat is echolocatie?

Echolocatie is een techniek die door walvissen en dolfijnen wordt gebruikt om te navigeren en te jagen in donkere onderwateromgevingen. Deze zeedieren zenden hoge geluiden uit die tegen objecten weerkaatsen, waardoor ze hun omgeving in kaart kunnen brengen op basis van de echo's die naar hen terugkeren.

2. Hoe produceren walvissen en dolfijnen geluiden voor echolocatie?

Walvissen en dolfijnen produceren geluiden voor echolocatie via structuren in hun schedels en zachte weefsels nabij het blaasgat. Deze structuren zijn asymmetrisch, wat betekent dat een kenmerk aan de ene kant verschilt van zijn tegenhanger aan de andere kant. Deze asymmetrie maakt de productie van geluid mogelijk.

3. Hoe lokaliseren walvissen en dolfijnen geluiden?

Walvissen en dolfijnen vertrouwen op gericht gehoor om geluiden te lokaliseren. Het met vet gevulde onderkaakbeen geleidt geluidsgolven naar het binnenoor, waardoor de dieren kunnen bepalen uit welke richting geluiden komen.

4. Wat heeft het onderzoek onthuld over de oude dolfijnsoort Xenorophus?

Uit de studie bleek dat Xenorophus asymmetrie had nabij het blaasgat, vergelijkbaar met de huidige echolocerende soorten. Xenorophus vertoonde echter ook een duidelijke draaiing en verschuiving van de snuit, wat zijn directionele gehoorvermogen verder verbeterde.

5. Welke rol speelt asymmetrie in de evolutie van echolocatie?

Hoewel er veel aandacht is besteed aan symmetrie in de evolutie, benadrukt dit onderzoek het belang van asymmetrie bij de aanpassing aan verschillende omgevingen. Het suggereert dat asymmetrie in fossielen nauwkeurig moet worden onderzocht om de ontwikkeling van echolocatie bij walvissen en dolfijnen beter te begrijpen.