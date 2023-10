De helderheid van satellietconstellaties vormt een uitdaging voor astronomie op aarde

Een recent internationaal onderzoek, gecoördineerd door lucht- en ruimtevaartingenieur Siegfried Eggl van de Urbana-Champaign van de Universiteit van Illinois, heeft bevestigd dat nieuw ingezette satellieten zo helder zijn als sterren die met het blote oog zichtbaar zijn. Deze helderheid is een zorg voor astronomie op de grond, omdat deze waarnemingen kan verstoren.

Uit het onderzoek bleek dat de BlueWalker 3-satelliet van AST Space Mobile, voorzien van een grote phased-array-antenne, een piekhelderheid bereikte van magnitude 0.4, waardoor het een van de helderste objecten aan de nachtelijke hemel is. Bovendien had de niet-getrackte lanceervoertuigadapter een schijnbare visuele magnitude van 5.5, helderder dan de aanbevolen magnitude van 7 door de Internationale Astronomische Unie.

Het groeiende aantal satellietconstellaties, zoals Starlink, baart een nog grotere zorg. Nu bedrijven van plan zijn duizenden tot honderdduizenden satellieten te lanceren, kan de nachtelijke hemel dramatisch veranderen. Eggl benadrukte dat deze heldere satellieten, samen met hun beweging, waarnemingen kunnen verstoren en gegevensverlies voor telescopen kunnen veroorzaken.

Er worden pogingen ondernomen om dit probleem aan te pakken. Starlink onderzoekt bijvoorbeeld opties om de oppervlakken van hun satellieten donkerder te maken om meer zonlicht te absorberen en reflectie te verminderen. Deze aanpak genereert echter warmte, wat extra technische uitdagingen met zich meebrengt. SpaceX overweegt ook reflecterende zonnepanelen met diëlektrische spiegels te gebruiken om reflecties van de aarde af te leiden.

Samenwerking tussen de ruimtevaartindustrie en astronomen is cruciaal voor het vinden van effectieve oplossingen. Het doel is om de impact van satellietconstellaties op de astronomie op de grond te verzachten en de integriteit van observatoria te behouden. De studie vergroot het bewustzijn over de kwestie en benadrukt de noodzaak van verder onderzoek en samenwerking.

De studie, ‘Optical observations of an ultrabright constellation satelliet’, is gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

Bronnen:

– Nandakumar, S., Eggl, S., Tregloan-Reed, J., et al. (2023). "Optische waarnemingen van een ultraheldere constellatiesatelliet." Natuur, DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7.