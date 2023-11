Nieuwe techniek voor het nauwkeurig bepalen van het watergehalte in wateroplosbare verbindingen

Onderzoekers van de School of Pharmacy van de Universiteit van Oost-Finland hebben een innovatieve methode ontwikkeld voor het nauwkeurig bepalen van het watergehalte van in water oplosbare verbindingen. Deze baanbrekende techniek heeft aanzienlijke gevolgen, vooral bij de productie van geneesmiddelen, waar nauwkeurige dosering cruciaal is. De studie, onlangs gepubliceerd in Analytical Chemistry, introduceert een oplossingsgerichte nucleaire magnetische resonantiespectroscopie (NMR) benadering.

Op het gebied van farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling is het begrijpen van de structuur en het watergehalte van een verbinding van cruciaal belang, omdat deze een directe invloed hebben op de fysisch-chemische en farmaceutische eigenschappen ervan. Bovendien beïnvloedt het watergehalte het totale molecuulgewicht van de verbinding, en speelt het een sleutelrol bij het berekenen van de juiste medicijndosering.

Traditioneel worden methoden zoals titratie en thermogravimetrie gebruikt om het watergehalte in chemische verbindingen te bepalen. Deze technieken vereisen echter vaak nauwkeurig wegen, monstervernietiging en gespecialiseerde expertise, of nemen veel tijd in beslag.

De door de onderzoekers ontwikkelde NMR-methode biedt een eenvoudig en nauwkeurig alternatief voor het meten van het watergehalte van in water oplosbare verbindingen. De via NMR verkregen resultaten waren vergelijkbaar met het watergehalte bepaald via TGA en röntgenkristallografie, wat de werkzaamheid ervan bevestigt.

Het team deed tijdens hun onderzoek ook een opmerkelijke ontdekking: het watergehalte van verbindingen kan in de loop van de tijd veranderen. Natriumzout van citroenzuur wordt bijvoorbeeld bij opslag omgezet van een vorm die 5.5 kristalwatermoleculen bevat naar een vorm die slechts 2 kristalwatermoleculen bevat.

De NMR-methode biedt verschillende voordelen. Het vereist minimale monsterbehandeling (waardoor de noodzaak van nauwkeurig wegen wordt geëlimineerd), biedt versnelde metingen (duurt ongeveer 15-20 minuten per monster) en maakt monsterherstel mogelijk zonder vernietiging. De methode is bovendien zeer nauwkeurig en reproduceerbaar.

Opgemerkt moet worden dat het gebruik van een NMR-spectrometer een aanzienlijke investering vergt, waardoor deze een onmisbaar onderdeel wordt in laboratoria waar nieuwe verbindingen en farmaceutische producten worden gesynthetiseerd. Deze apparatuur is onmisbaar voor structuurbepalingen en is algemeen verkrijgbaar in dergelijke onderzoeksomgevingen.

Met deze nieuw ontwikkelde NMR-methode kunnen onderzoekers en farmaceutische fabrikanten nu nauwkeuriger het watergehalte van in water oplosbare verbindingen bepalen, waardoor de productie van veiligere en effectievere medicijnen wordt vergemakkelijkt.

