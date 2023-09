Een potentieel verband tussen COVID-19 en de ziekte van Alzheimer

Een recente studie heeft licht geworpen op een mogelijk moleculair mechanisme dat de cognitieve symptomen zou kunnen verklaren, waaronder ‘brain fog’, die worden ervaren door personen die zijn geïnfecteerd met het SARS-CoV-2-virus. Het onderzoek suggereert ook een mogelijk verband tussen COVID-19 en de ontwikkeling of verergering van de ziekte van Alzheimer.

De studie, geleid door Cristina Di Primio en haar collega's, onderzocht de effecten van SARS-CoV-2-infectie op neuronale cellen en muismodellen. Het team concentreerde zich op een eiwit genaamd Tau, dat bekend staat om zijn rol bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Bij mensen met de ziekte van Alzheimer raken Tau-moleculen verstrikt en klonteren samen in neuronen.

Uit het onderzoek bleek dat wanneer SARS-CoV-2 neuronale cellen of de hersenen van muizen infecteert, het een interactie aangaat met Tau, waardoor een proces ontstaat dat hyperfosforylering wordt genoemd. Dit proces omvat de toevoeging van fosfaatgroepen aan Tau op specifieke bindingslocaties. Interessant genoeg weerspiegelde de hyperfosforylering die in het onderzoek werd waargenomen de fosforyleringspatronen die bij Alzheimerpatiënten werden waargenomen.

Bovendien ontdekten de onderzoekers een significante toename van de Tau-niveaus in de onoplosbare fractie van geïnfecteerde cellen, wat wijst op pathologische veranderingen in het eiwit. Het is onduidelijk of deze veranderingen een direct gevolg zijn van het virus of deel uitmaken van een cellulaire verdedigingsreactie.

Hoewel de studie waardevolle inzichten oplevert in het potentiële verband tussen COVID-19 en de ziekte van Alzheimer, is er meer onderzoek nodig om de onderliggende mechanismen volledig te begrijpen en de klinische relevantie vast te stellen. Niettemin benadrukken deze bevindingen het belang van verder onderzoek naar de neurologische effecten van COVID-19 op de lange termijn.

Over het geheel genomen draagt ​​dit onderzoek bij aan de groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat suggereert dat een COVID-19-infectie gevolgen kan hebben die verder gaan dan ademhalingssymptomen. De interactie tussen SARS-CoV-2 en Tau biedt intrigerende mogelijkheden voor toekomstig onderzoek en de ontwikkeling van therapeutische interventies.

Journal Reference: Di Primio, C., et al. (2023) Ernstige acute respiratoire syndroom coronavirus 2-infectie leidt tot Tau-pathologische signatuur in neuronen. PNAS-nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Opmerking: het originele artikel biedt meer gedetailleerde informatie en is toegankelijk via de meegeleverde tijdschriftreferentie.)