Dieper inzicht in het Antarctische ozongat: het ontrafelen van complexe factoren

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Otago heeft de afgelopen vier jaar nieuw licht geworpen op het ozongat in Antarctica en de aanhoudende omvang en diepte ervan. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) mogelijk niet de enige verantwoordelijke voor de alarmerende aantasting van de ozonlaag.

De studie, gepubliceerd in Nature Communications, onderzocht de maandelijkse en dagelijkse veranderingen in het ozonniveau op verschillende hoogten en breedtegraden in het ozongat in Antarctica van 2004 tot 2022. Hoofdauteur Hannah Kessenich, een Ph.D. kandidaat bij het Departement Natuurkunde onthulde dat het ozongat niet alleen in oppervlakte is uitgebreid, maar dat het in de lente ook aanzienlijk dieper is geworden vergeleken met bijna twintig jaar geleden.

De onderzoekers legden verrassende verbanden tussen de afname van ozon en veranderingen in de lucht die de polaire vortex boven Antarctica binnendringt. Dit suggereert dat de recente grote gaten in de ozonlaag niet uitsluitend aan CFK’s kunnen worden toegeschreven. Hoewel het Montreal Protocol inzake stoffen die de ozonlaag afbreken de productie en consumptie van ozonafbrekende chemicaliën sinds 1987 reguleert, benadrukt de studie de aanwezigheid van andere complexe factoren die bijdragen aan het ozongat.

Kessenich benadrukte dat, hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het aanpakken van de aantasting van de ozonlaag als gevolg van CFK's, het ozongat in Antarctica de afgelopen drie jaar tot de grootste ooit ooit heeft gerekend, waarbij twee van de vijf jaren daaraan vooraf ook een opmerkelijke omvang vertoonden. In feite heeft het ozongat van 2023 de omvang van de voorgaande drie jaar al overtroffen en beslaat het ruim 26 miljoen km2, bijna tweemaal de oppervlakte van Antarctica.

Het begrijpen van de variabiliteit van ozon is van cruciaal belang vanwege de aanzienlijke invloed ervan op het klimaat op het zuidelijk halfrond. Het Antarctische ozongat heeft een wisselwerking met het delicate atmosferische evenwicht en heeft invloed op windpatronen en het oppervlakteklimaat, wat lokale gevolgen kan hebben. Kessenich legde uit dat hoewel het ozongat losstaat van de effecten van broeikasgassen op het klimaat, het een integrale rol speelt in de verspreiding van UV-licht en de opslag van warmte in de atmosfeer.

Om de zorgen over extreme UV-straling weg te nemen, verzekerde Kessenich individuen in Nieuw-Zeeland dat het ozongat in Antarctica zich over het algemeen niet boven het land uitstrekt, omdat het zich voornamelijk direct boven Antarctica en de Zuidpool bevindt. Hierdoor lopen Nieuw-Zeelanders een lager risico op verhoogde blootstelling aan UV-straling.

Over het geheel genomen herinnert deze studie eraan dat de complexe dynamiek van het ozongat in Antarctica voortdurende monitoring en begrip vereist. Hoewel de regulering van CFK’s positieve resultaten heeft opgeleverd, is het essentieel om de veelzijdige factoren die een rol spelen bij het effectief beheren en verzachten van de impact van het ozongat op het klimaat en regionale weerpatronen te onderzoeken en aan te pakken.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat veroorzaakt het ozongat in Antarctica?

Het ozongat in Antarctica wordt voornamelijk toegeschreven aan de aanwezigheid van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) en andere ozonafbrekende stoffen. Deze recente studie suggereert echter dat complexe factoren die verder gaan dan CFK's ook kunnen bijdragen aan het ozongat.

2. Is het ozongat verbeterd?

Hoewel het Montreal Protocol met succes de productie en consumptie van ozonafbrekende chemicaliën heeft gereguleerd, laat het onderzoek zien dat het ozongat in Antarctica de afgelopen vier jaar opmerkelijk groot is gebleven en zelfs eerdere records in omvang heeft overtroffen.

3. Welke invloed heeft het ozongat op het klimaat?

Het ozongat heeft stroomafwaartse effecten op windpatronen en het oppervlakteklimaat op het zuidelijk halfrond. Het kan van invloed zijn op de lokale weersomstandigheden en heeft gevolgen voor de verdeling van warmte in de atmosfeer.

4. Bestaat er een risico op verhoogde UV-blootstelling als gevolg van het ozongat?

Hoewel het ozongat extreme UV-niveaus boven Antarctica kan veroorzaken, strekt het zich over het algemeen niet significant uit boven regio's als Nieuw-Zeeland. Individuen in dergelijke gebieden hoeven zich geen zorgen te maken over het aanbrengen van extra zonnebrandcrème vanwege de directe impact van het ozongat.

[Bron: Universiteit van Otago]