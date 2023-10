Mensen met hiv lopen een hoger risico op herinfectie met COVID-19, zo blijkt uit onderzoek

Uit een nieuw onderzoek onder leiding van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) blijkt dat mensen met HIV (PWH) een hoger percentage herinfecties met COVID-19 hebben dan mensen zonder HIV (PWOH).

De studie, gepubliceerd in Emerging Infectious Diseases, analyseerde gegevens van 453,587 volwassenen in Chicago die vanaf hun eerste infectie tot mei 2 besmet waren met SARS-CoV-2022. De onderzoekers onderzochten de COVID-19-testresultaten en vaccinatiegegevens die verband hielden met het verbeterde HIV/AIDS-virus in Chicago. AIDS-rapportagesysteem.

Uit het onderzoek bleek dat 5.3% van de COVID-positieve personen een herinfectie ondervond, waaronder 6.7% van de PWH-patiënten en 5.2% van de PWOH-patiënten. PWH had een herinfectiepercentage van 66 per 1,000 persoonsjaren, hoger dan de 50 per 1,000 persoonsjaren onder PWOH. Na correctie voor andere factoren had PWH een significant hoger percentage herinfecties met COVID-19 (1.46 per 1,000 persoonsjaren) vergeleken met PWOH.

Er werd waargenomen dat onder personen die een herinfectie ondervonden, PWH de neiging had ouder te zijn (met een mediane leeftijd van 43 jaar) vergeleken met PWOH (met een mediane leeftijd van 36 jaar). Het was ook waarschijnlijker dat PWH mannen waren (79.3% versus 40.9%) en zwart (53.7% versus 27.0%). Bovendien had PWH een grotere kans om de primaire COVID-19-vaccinserie en booster te hebben gekregen vergeleken met PWOH (31.8% versus 22.1%). Interessant genoeg was een kleiner percentage van de PWH niet gevaccineerd op het moment van hun eerste infectie vergeleken met de PWOH (87.5% versus 91.0%).

De studie benadrukt het belang van PWH om het aanbevolen COVID-19-vaccinatieschema te volgen, inclusief het ontvangen van boosterdoses, om het risico op herinfectie met SARS-CoV-2 te verminderen. Van de bewoners die het vaccin vóór hun eerste infectie kregen, had 54.2% de primaire Pfizer/BioNTech-vaccinreeks voltooid. Van de personen die een herinfectie ondervonden, had 39.6% de primaire reeks voltooid, maar nog geen booster gekregen.

Ongeacht de variantgolf en het kalenderkwartaal vertoonde PWH consequent een hoger percentage herinfecties dan PWOH. De hoogste incidentie van herinfectie onder PWH deed zich voor tijdens de dominantie van de Omicron-stam, met 50 gevallen per 1,000 persoonsjaren. In totaal werd er onder PWH een overschot van 16 herinfecties per 1,000 persoonsjaren gerapporteerd.

Om herinfecties met SARS-CoV-2 te voorkomen benadrukken de auteurs dat PWH zich moet houden aan het aanbevolen COVID-19-vaccinschema, inclusief boosterdoses.

