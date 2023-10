Uit onderzoek blijkt dat religieuze overtuiging geen invloed heeft op het gebruik van online pornografie in Duitsland

Een recente studie gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior heeft de relatie tussen religieuze overtuiging en het gebruik van online pornografie in Duitsland onderzocht. De onderzoekers gebruikten webtrackingpanelgegevens in combinatie met enquêtegegevens om inzicht te krijgen in het onlinegedrag van verschillende religieuze groepen.

In tegenstelling tot eerdere onderzoeken die een sterke correlatie tussen religiositeit en pornografiegebruik suggereerden, geven de bevindingen aan dat Duitse katholieken, protestanten en religieus niet-aangeslotenen eveneens waarschijnlijk online pornografie zullen gebruiken. Aan de andere kant is het minder waarschijnlijk dat leden van minderheidsreligies, zoals moslims of orthodoxe christenen, zich bezighouden met online pornografie.

Het onderzoek bracht ook contrasterende resultaten aan het licht in vergelijking met onderzoek uitgevoerd in andere landen. In Duitsland verkleint het feit dat je protestant of katholiek bent de kans op gebruik van online pornografie niet significant, in tegenstelling tot landen als de Verenigde Staten. De onderzoekers speculeren dat dit verschil kan worden toegeschreven aan de relatief liberalere houding van Duitse christenen.

Een beperking van eerder onderzoek naar dit onderwerp is dat het sterk leunde op zelfrapportage via enquêtes, die onderhevig kunnen zijn aan vooroordelen en onnauwkeurigheden. Het gebruik van webtrackingpanelgegevens zorgt voor een objectievere en nauwkeurigere meting van het onlinegedrag van individuen, inclusief het gebruik van pornografie.

De onderzoekers suggereren dat de bevindingen van dit onderzoek eerdere aannames in twijfel trekken en het belang benadrukken van het gebruik van alternatieve methoden, zoals webtracking, om gevoelige onderwerpen zoals online pornografie te bestuderen. Door te vertrouwen op webtrackinggegevens kunnen onderzoekers de beperkingen omzeilen die gepaard gaan met zelfgerapporteerde gegevens, waardoor een uitgebreider inzicht in de daadwerkelijke onlineactiviteiten van mensen wordt verkregen.

Over het geheel genomen draagt ​​dit onderzoek bij aan ons begrip van de relatie tussen religieuze overtuiging en het gebruik van online pornografie in Duitsland. Het benadrukt de noodzaak van genuanceerd onderzoek dat rekening houdt met culturele en religieuze verschillen bij het onderzoeken van dergelijk gedrag.

Bron: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Referentie:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, Een herevaluatie van het gebruik van online pornografie in Duitsland: een combinatie van webtracking en analyse van enquêtegegevens, archieven van seksueel gedrag (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8