De ongekende impact van de uitbarsting van de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkaan op de stratosfeer

De uitbarsting van de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkaan op 15 januari 2022 had verstrekkende gevolgen, afgezien van de onmiddellijke vernietiging veroorzaakt door tsunami's in meerdere landen. Uit een recent onderzoek uitgevoerd door de Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) en de Universiteit van Maryland blijkt dat de uitbarsting de chemie en dynamiek van de stratosfeer aanzienlijk heeft veranderd, wat heeft geleid tot recordbrekende verliezen in de ozonlaag over de hele wereld. het zuidelijk halfrond.

De uitbarsting injecteerde een buitengewone hoeveelheid waterdamp – ongeveer 300 miljard pond – in de doorgaans droge stratosfeer. Deze plotselinge introductie van waterdamp plaatste de stratosfeer op onbekend terrein, aangezien geen enkele eerdere vulkaanuitbarsting in de geregistreerde satellietgeschiedenis zo'n enorme hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer heeft vrijgegeven.

De injectie van waterdamp, samen met zwaveldioxide dat door de vulkaan werd uitgestoten, veroorzaakte een reeks gebeurtenissen in de atmosferische chemie. Het zwaveldioxide produceerde sulfaataerosolen, waardoor nieuwe chemische reacties konden optreden. Deze chemische reacties, gekoppeld aan de aanwezigheid van waterdamp, leidden tot wijdverbreide veranderingen in de concentraties van gassen en verbindingen, waaronder ozon.

De impact op de ozonlaag was negen maanden na de uitbarsting het meest uitgesproken, waarbij de aantasting van de ozonlaag in oktober een ongekend niveau bereikte. De veranderingen in temperatuur, circulatie en concentraties van verschillende verbindingen hadden verstrekkende gevolgen voor de stratosfeer, waardoor deze uitbarsting de grootste explosie ooit in de atmosfeer was.

In de toekomst zijn onderzoekers van plan de impact van de vulkaan in 2023 en daarna te blijven volgen. Er wordt verwacht dat de verhoogde waterdampniveaus nog enkele jaren in de stratosfeer zullen aanhouden, waardoor de ozonverliezen op Antarctica mogelijk worden versterkt naarmate de damp zich van de tropen naar de pool van het zuidelijk halfrond verplaatst.

Dit baanbrekende onderzoek werpt licht op de verstrekkende gevolgen van vulkaanuitbarstingen en benadrukt de noodzaak van voortdurende monitoring en begrip van hun impact op onze atmosfeer en klimaat. Door deze gebeurtenissen te bestuderen, kunnen wetenschappers beter anticiperen op de gevolgen ervan en deze verzachten, waardoor uiteindelijk het delicate evenwicht van ons milieu wordt gewaarborgd.

