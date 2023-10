Asteroïde 33 Polyhymnia: een mysterieuze en ultradichte entiteit

Onderzoekers van de Universiteit van Arizona in Tucson hebben een verbijsterende ontdekking gedaan tijdens het bestuderen van asteroïde 33 Polyhymnia. Deze asteroïde, vernoemd naar de Griekse muze van heilige hymnen, heeft de belangstelling van astrofysici gewekt vanwege zijn ongelooflijke dichtheid. In feite is Polyhymnia zo compact dat wetenschappers veronderstellen dat het uit elementen bestaat die niet in het periodiek systeem voorkomen.

De mogelijkheid dat asteroïden samenstellingen hebben die op aarde onbekend zijn, is vooral van belang voor degenen die betrokken zijn bij mijnbouwactiviteiten in de ruimte. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het delven van asteroïden voor edelmetalen zoals goud zouden het bestaan ​​van dergelijke elementen zeer intrigerend vinden.

In een studie gepubliceerd in The European Physical Journal Plus classificeerden onderzoekers 33 Polyhymnia als een compact ultradense object (CUDO) en ontdekten dat het een gemeten dichtheid heeft die hoger is dan enig bekend element op aarde. Ze speculeren dat deze asteroïde mogelijk bestaat uit superzware elementen die voorheen niet door mensen werden geïdentificeerd.

De dichtheid van deze hypothetische elementen zou zelfs groter zijn dan die van Osmium, dat momenteel het dichtst bekende natuurlijk voorkomende stabiele element is. Met een atoomnummer van ongeveer 164 zouden deze elementen qua dichtheid Osmium overtreffen.

Het team van de Universiteit van Arizona onderzocht de eigenschappen van elementen met atoomnummers hoger dan die in het periodiek systeem. Hoewel ze elementen als Osmium en andere elementen onderzochten die kunstmatig met hogere atoomnummers zijn geproduceerd, konden ze er geen vinden met een massadichtheid die de waarnemingen op 33 Polyhymnia zou kunnen verklaren.

De onderzoekers stelden voor dat als superzware elementen stabiel genoeg zijn, ze mogelijk zouden kunnen voorkomen in de kernen van dichte asteroïden zoals 33 Polyhymnia. Dit opent fascinerende mogelijkheden voor verder onderzoek en begrip van de samenstelling van asteroïden in ons zonnestelsel.

De recente inspanningen van NASA om asteroïden te bestuderen en monsters te verkrijgen, komen overeen met de bevindingen van de Universiteit van Arizona. Het succesvolle herstel van het allereerste asteroïdemonster van asteroïde Bennu, evenals de lancering van het Psyche-ruimtevaartuig om de metalen asteroïde Psyche te bestuderen, onderstreept het belang van onderzoek naar deze hemellichamen. Deze missies kunnen waardevolle inzichten opleveren in de vorming en samenstelling van asteroïden en licht werpen op de vroege geschiedenis van ons zonnestelsel.

Bronnen:

– Onderzoekers van de Universiteit van Arizona, The European Physical Journal Plus