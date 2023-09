Wees getuige van het spectaculaire noorderlicht in Ierland en Noord-Ierland

Het noorderlicht, een van de meest verbluffende natuurlijke verschijnselen ter wereld, is op verschillende locaties in Ierland en Noord-Ierland te zien. Hoewel er geen garanties zijn om getuige te zijn van deze prachtige lichtshow, kan de komende equinox op 23 september een betere kans bieden, aldus David Moore, redacteur van het tijdschrift Astronomy Ireland. De omstandigheden in het magnetische veld van de aarde en de kanteling van de planeet gedurende deze tijd vergroten de mogelijkheid om de aurora te zien.

De landelijke noordkust van Noord-Ierland wordt beschouwd als een van de beste locaties om de lichten te observeren, omdat er in de verte geen stadslichten zijn en het uitzicht uitkijkt over de Atlantische Oceaan. Mayo, dat ook uitzicht heeft op de oceaan, is een andere goede plek om het noorderlicht te spotten. Een heldere hemel is echter essentieel voor het bekijken vanaf elke locatie in het land.

Het proces van de aurora begint met zonnevlammen op de zon, die miljarden tonnen straling in de ruimte vrijgeven. Deze atoomdeeltjes bereiken na ongeveer twee dagen de atmosfeer van de aarde en worden door het magnetische veld van de aarde naar de Noord- en Zuidpool getrokken. Terwijl ze botsen met atomen en moleculen in de atmosfeer, genereren ze levendige kleuren die kenmerkend zijn voor het noorderlicht.

De intensiteit van het licht hangt af van de activiteit van de deeltjes, waarbij zich rond de Noordpool een typische ovale vorm vormt. In zeldzame gevallen, wanneer er een grote zonne-explosie plaatsvindt, breidt de ring zich uit en reikt tot in het zuiden van Ierland. Om de kansen op het zien van de aurora te vergroten, is het van cruciaal belang om weg te blijven van door de mens gemaakte lampen. Wonen in een dorp of stad biedt misschien slechts een glimp van grote displays, terwijl donkere locaties op het platteland een beter zicht bieden.

Astronomy Ireland heeft een aurora-waarschuwingsdienst, die dagelijks updates geeft over de hemelomstandigheden en de mogelijkheid om het noorderlicht te zien. Het is belangrijk op te merken dat de aurora op elk moment van de nacht kan worden waargenomen, met een duur variërend van een paar uur tot de hele nacht.

Hoewel de weersomstandigheden in Ierland vaak voor uitdagingen zorgen, zijn de komende jaren veelbelovend voor het aanschouwen van het noorderlicht, aangezien de activiteit van de zon in 2025 zijn hoogtepunt zal bereiken. Houd dus de hemel in de gaten en hoop op heldere nachten om dit ontzag te ervaren. inspirerend natuurverschijnsel.

Bronnen:

– tijdschrift Astronomy Ireland