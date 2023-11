De onvoorziene impact van mijnbouw op de zeebodem op kwallen: een verrassende ontdekking

By

Mijnbouw op de zeebodem, een opkomende industrie die zich richt op het winnen van kostbare mineralen uit metalen ‘knobbeltjes’ op de oceaanbodem, heeft bij mariene wetenschappers zorgen geuit over de mogelijke schade aan het leven in de diepzee. Een recent experiment dat is uitgevoerd om de effecten van mijnbouwactiviteiten op mariene organismen te beoordelen, heeft onverwachte gevolgen voor gewone kwallen aan het licht gebracht, waardoor licht wordt geworpen op de verstrekkende gevolgen van mijnbouw op de zeebodem.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, concentreerde zich op helmkwallen en maakte gebruik van gespecialiseerde tanks op een onderzoeksschip om de omstandigheden te simuleren die worden gegenereerd door mijnbouwactiviteiten. Wetenschappers ontdekten dat deze gelatineuze wezens een opmerkelijke gevoeligheid vertoonden voor sedimentpluimen, die de verstoringen nabootsen die worden veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten op de zeebodem. De kwallen vertoonden een verhoogde reactie op de aanwezigheid van sediment, met gevolgen voor hun overleving en welzijn.

Hoewel mijnbouwbedrijven beweren dat mijnbouw op de zeebodem een ​​milieuvriendelijkere benadering van delfstoffenwinning biedt dan mijnbouw op land, blijven mariene wetenschappers zich zorgen maken over de potentiële impact ervan op onderbelichte ecosystemen. De diepe oceaan blijft grotendeels onontgonnen, en de gevolgen van mijnbouw op de zeebodem voor het leven in zee, vooral die welke de waterkolom bewonen, zijn nog niet volledig begrepen.

Hoofdonderzoeker Dr. Helena Hauss van het Noorse onderzoeksinstituut Norce benadrukte het belang van het experimentele onderzoek en stelde dat een wereldwijd verspreid organisme was geselecteerd om de omstandigheden in de echte wereld na te bootsen en de effecten op het leven in zee uitgebreid te beoordelen.

Bij het uitvoeren van hun onderzoek moesten de wetenschappers onder unieke omstandigheden werken vanwege de gevoeligheid van de kwal voor licht. Daarom werden de experimenten 's nachts uitgevoerd in een donker laboratorium aan boord van het onderzoeksschip. De onderzoekers creëerden roterende tanks die de verstoring en circulatie van sediment in het water reproduceerden, veroorzaakt door onderwatervoertuigen die worden gebruikt bij de winning van mineralen.

Het experiment, onderdeel van het Europese iAtlantic-project, bracht intrigerende resultaten aan het licht. Toen de kwallen werden blootgesteld aan sediment en bedekt raakten, produceerden ze als beschermende reactie een overmatige hoeveelheid slijm. Dit energie-intensieve verdedigingsmechanisme leidde de middelen weg van voeding en beweging, wat een impact had op hun algehele conditie. Verdere analyse van de monsters van de kwal duidde op tekenen van acute stress, waaronder de activering van genen die verband houden met wondgenezing.

Deze bevindingen onderstrepen de kwetsbaarheid van helmkwallen en andere wezens in de waterkolom. Hun delicate, gelatineuze lichamen zijn aangepast aan de veiligheid van het middenwatergebied, waar transparantie en bioluminescentie een cruciale rol spelen in de communicatie. De veranderde omstandigheden als gevolg van diepzeemijnbouwactiviteiten zullen waarschijnlijk de ecosystemen waarin deze organismen zijn geëvolueerd, verstoren.

Het is duidelijk dat verder onderzoek en een zorgvuldige beoordeling van de potentiële gevolgen van cruciaal belang zijn voordat grootschalige mijnbouwactiviteiten op de zeebodem worden ondernomen. Wetenschappers, beleidsmakers en belanghebbenden uit de sector moeten samenwerken om een ​​alomvattend inzicht te krijgen in de langetermijngevolgen om de bescherming van onze kwetsbare mariene ecosystemen te garanderen.

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Wat is mijnbouw op de zeebodem?

Mijnbouw op de zeebodem is het proces waarbij waardevolle mineralen, zoals metalen ‘knobbeltjes’, uit de oceaanbodem worden gewonnen.

2. Wat zijn helmkwallen?

Helmkwallen zijn gelatineuze dieren die over de hele wereld in oceanen voorkomen en op diepten van enkele duizenden meters leven.

3. Waarom zijn mariene wetenschappers bezorgd over mijnbouw op de zeebodem?

Mariene wetenschappers maken zich zorgen over de potentiële schade aan diepzee-ecosystemen die nog grotendeels onontgonnen zijn, omdat de gevolgen van mijnbouw op de zeebodem voor het leven in zee nog steeds slecht worden begrepen.

4. Hoe beoordeelde het recente experiment de effecten van mijnbouw op de zeebodem op kwallen?

Bij het experiment werden gespecialiseerde tanks gebruikt om door de mijnbouw veroorzaakte sedimentpluimen te simuleren, waardoor de kwal overmatige hoeveelheden beschermend slijm produceerde, waardoor energie werd afgeleid van vitale activiteiten zoals eten en bewegen.

5. Wat waren de onverwachte bevindingen van het experiment?

Het experiment onthulde de gevoeligheid van de kwal voor sediment en de impact ervan op hun fysiologische reacties, wat aangeeft dat mijnbouw op de zeebodem onvoorziene gevolgen kan hebben voor kwetsbare mariene organismen.

6. Wat zijn de mogelijke gevolgen van zeebodemmijnbouw voor kwallen en andere bewoners van de waterkolom?

De verstoring van hun ontwikkelde omstandigheden, zoals de transparantie van water en bioluminescentie, zou de overlevings- en communicatiemogelijkheden van deze organismen in gevaar kunnen brengen.

7. Waarom is verder onderzoek nodig vóór grootschalige mijnbouwactiviteiten op de zeebodem?

Het is essentieel om een ​​alomvattend inzicht te krijgen in de langetermijngevolgen van mijnbouw op de zeebodem om de bescherming van mariene ecosystemen te garanderen en onomkeerbare schade te voorkomen.