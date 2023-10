Sky High Pollution: sporen van ruimteafval gevonden in de stratosfeer van de aarde

Wetenschappers die gegevens analyseren die zijn verzameld vanuit een onderzoeksvliegtuig in de stratosfeer hebben een verrassende ontdekking gedaan: kleine stukjes metaal en exotische elementen uit afgedankte ruimtevaartuigen. Uit het onderzoek, uitgevoerd door de National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), samen met Purdue University en de University of Leeds, bleek dat aluminium en andere metalen ingebed waren in ongeveer 10% van de deeltjes in de stratosfeer. Tot de meest onverwachte elementen behoorden niobium en hafnium, zeldzame elementen die doorgaans niet in dit deel van de atmosfeer worden aangetroffen. Het mysterie van hun oorsprong werd opgelost toen de elementen terug te voeren waren op satellieten en raketaanjagers, die ze gebruiken in hittebestendige, hoogwaardige legeringen.

Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van een gespecialiseerd instrument genaamd PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry), geïnstalleerd op een onderzoeksvliegtuig om individuele luchtdeeltjes te verzamelen en chemisch te analyseren. De studie, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, had tot doel aerosoldeeltjes in de stratosfeer te bestuderen. De stratosfeer, de tweede laag van de atmosfeer van de aarde, herbergt de ozonlaag, die de planeet beschermt tegen schadelijk ultraviolet licht.

Hoewel de hoeveelheid vervuiling door ruimteafval misschien klein lijkt, met meer dan 5,000 gelanceerde satellieten in de afgelopen vijf jaar en de verwachting dat de meeste daarvan uiteindelijk weer in de atmosfeer terechtkomen, is het nodig om te begrijpen hoe dit de stratosferische aerosolen zal beïnvloeden. OrbitingNow, een organisatie die objecten in de ruimte volgt, monitort momenteel ongeveer 8,000 objecten in een lage baan om de aarde die uiteindelijk in de atmosfeer zullen opbranden.

Dit onderzoek benadrukt de onzichtbare impact van ruimteverkenning op het milieu van de aarde en het belang van een verantwoorde verwijdering van ruimteschroot. Begrijpen hoe ruimteafval onze atmosfeer beïnvloedt, is cruciaal voor zowel de bescherming van onze planeet als de duurzame ontwikkeling van ruimtetechnologie.

