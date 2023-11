Astronomen observeren een ongekende kosmische explosie met verbazingwekkende helderheid

Een team van astronomen is onlangs getuige geweest van een buitengewone kosmische gebeurtenis die wetenschappers over de hele wereld heeft verbijsterd. Dit zeldzame fenomeen, bekend als een lichtgevende snelle blauwe optische transiënt (LFBOT), is voor het eerst waargenomen en heeft onderzoekers naar antwoorden doen zoeken.

De LFBOT, genaamd ‘Tasmanian Devil’, vond plaats in een naburig sterrenstelsel op ongeveer 1 miljard lichtjaar afstand van onze planeet. In tegenstelling tot supernova's die in de loop van weken of maanden geleidelijk vervagen, bereiken LFBOT's snel hun maximale helderheid en nemen vervolgens binnen enkele dagen snel af.

De enorme helderheid van de Tasmaanse Duivel heeft wetenschappers verbijsterd en zendt energie uit die gelijk is aan die van 100 miljard zonnen. Astrofysicus Jeff Cooke van de Swinburne University of Technology en het ARC Centre of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) in Australië zei: “Een gebeurtenis als deze is nog nooit eerder waargenomen.”

Sinds 2018 zijn er slechts een handvol LFBOT’s waargenomen, die allemaal voorkomen in sterrenstelsels waar zich actief sterren vormen. De astronomische gemeenschap is onzeker over het onderliggende mechanisme dat deze zeldzame gebeurtenissen veroorzaakt.

Hoofdonderzoeksauteur Anna YQ Ho, assistent-professor astronomie aan de Cornell University, legde uit: “LFBOT’s zijn al een soort vreemde, exotische gebeurtenis, dus dit was nog vreemder.” De bron van de enorme hoeveelheid uitgestoten energie blijft onbekend.

De ontdekking van de Tasmaanse Duivel LFBOT en het herhaaldelijk affakkelen ervan heeft nog meer vragen voor wetenschappers opgeroepen. De bevindingen van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Onderzoekers gebruikten een indrukwekkende reeks van vijftien telescopen over de hele wereld om het affakkelen bloot te leggen.

FAQ

Wat is een LFBOT?

Een LFBOT, of Luminous Fast Blue Optical Transient, is een soort kosmische explosie die helder schijnt in blauw licht, zijn maximale helderheid bereikt en binnen enkele dagen vervaagt.

Waarin verschilt een LFBOT van een supernova?

In tegenstelling tot supernova's, waarbij het weken of maanden kan duren voordat ze gedimd zijn, bereiken LFBOT's snel hun maximale helderheid en nemen vervolgens binnen korte tijd af in helderheid.

Wat is er uniek aan de Tasmaanse Duivel LFBOT?

De Tasmaanse Duivel LFBOT is het eerste waargenomen exemplaar van een LFBOT die herhaaldelijk affakkelt. Het stoot een verbazingwekkende hoeveelheid energie uit, gelijk aan die van 100 miljard zonnen.

Wat is de bron van de energie van de Tasmaanse Duivel LFBOT?

Wetenschappers zijn zich momenteel niet bewust van het onderliggende mechanisme dat verantwoordelijk is voor de enorme hoeveelheid energie die de Tasmaanse Duivel LFBOT laat zien.