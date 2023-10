Parasieten manipuleren gastheren met behulp van gestolen genen, blijkt uit onderzoek

Wetenschappers van het RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research hebben een fascinerende methode ontdekt die parasieten gebruiken om hun gastheren te manipuleren: gestolen genen verkregen door horizontale genoverdracht. De studie, gepubliceerd in Current Biology, onthult dat parasieten het vermogen bezitten om het gedrag van hun gastheer te manipuleren voor hun eigen overleving en voortplanting.

Een voorbeeld van deze manipulatie is te zien bij paardenhaarwormen. Deze wormen worden in water geboren en zijn afhankelijk van waterinsecten om ze naar het droge te transporteren. Zodra ze hun landgastheer, zoals krekels of bidsprinkhanen, bereiken, manipuleren de wormen hun gedrag om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk weer in het water terechtkomen, waar ze hun levenscyclus kunnen voortzetten. Hoewel eerdere studies het gebruik van moleculaire nabootsing door parasieten hebben gesuggereerd, is het exacte mechanisme achter dit fenomeen ongrijpbaar gebleven.

Om licht op dit onderwerp te werpen, onderzochten de onderzoekers de genexpressie in een Chordodes-paardenhaarworm terwijl deze zijn bidsprinkhaangastheer manipuleerde. Ze ontdekten dat de worm tijdens manipulatie meer dan 3,000 genen intenser tot expressie bracht, wat wijst op de productie van eiwitten die het zenuwstelsel van de gastheer beïnvloeden. Daarentegen bleef de genexpressie in de hersenen van de bidsprinkhaan onveranderd vergeleken met niet-geïnfecteerde bidsprinkhanen.

Vervolgens richtten de onderzoekers hun aandacht op de oorsprong van de genen die betrokken zijn bij het manipuleren van de gastheer. Ze ontdekten dat veel van de paardenhaarwormgenen opmerkelijk veel leken op die in bidsprinkhanen. Dit suggereert dat de genen zijn verkregen via horizontale genoverdracht, een proces waarbij genen tussen organismen worden overgedragen zonder reproductie. Horizontale genoverdracht kan aanzienlijke evolutionaire gevolgen hebben, waardoor organismen snel nieuwe genen of functies kunnen verwerven.

Verdere analyse ondersteunde het idee dat de moleculaire nabootsing die werd waargenomen bij de paardenhaarwormen het resultaat is van horizontale genoverdracht van bidsprinkhanen. De onderzoekers ontdekten dat de sleutelgenen die betrokken zijn bij gastheermanipulatie overeenkwamen met die in bidsprinkhanen, maar afwezig of verschillend waren bij soorten paardenhaarwormen die geen bidsprinkhanengastheren gebruiken. Deze mimicry-genen, vooral die geassocieerd met neuromodulatie, lichtaantrekking en circadiane ritmes, lijken een cruciale rol te spelen bij gastheermanipulatie.

Horizontale genoverdracht is bij bacteriën algemeen waargenomen als een mechanisme voor de ontwikkeling van antibioticaresistentie. De ontdekking van dit proces bij meercellige organismen biedt waardevolle inzichten in de evolutie. Onderzoekers hopen de haarworm als model te gebruiken om horizontale genoverdracht verder te onderzoeken en ons begrip van evolutionaire aanpassing te vergroten.

Bronnen:

– Originele studie: Current Biology, “Horizontale genoverdracht maakt gedragsnabootsing mogelijk en biedt een verborgen aanpassing in een parasitaire nematomorf”

– RIKEN Centrum voor Biosysteemdynamica Onderzoek: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/