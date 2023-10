Jonge sterrenhoop nabij zwart gat daagt theorieën over stervorming uit

Onderzoekers hebben ontdekt dat de sterrenhoop IRS13, gelegen nabij het superzware zwarte gat Sagittarius A* in het centrum van onze Melkweg, veel jonger is dan eerder werd gedacht. Deze bevinding daagt bestaande theorieën over stervorming in de buurt van zwarte gaten uit en biedt nieuwe inzichten in de geschiedenis en toekomst van ons sterrenstelsel.

Het internationale onderzoeksteam, onder leiding van dr. Florian Peißker van de Universiteit van Keulen, analyseerde gegevens van meerdere telescopen over meerdere decennia om de IRS13-sterrenhoop in detail te bestuderen. Ze ontdekten dat de sterren in de cluster slechts een paar honderdduizend jaar oud zijn, veel jonger dan verwacht.

De aanwezigheid van zoveel jonge sterren in de buurt van het superzware zwarte gat is in tegenspraak met wat de huidige theorieën voorspellen. Hoogenergetische straling en getijdenkrachten zouden het voor jonge sterren moeilijk moeten maken om in dit gebied te bestaan. Het team suggereert echter dat IRS13 een turbulente formatie had, beïnvloed door factoren zoals wrijving met het interstellaire medium, botsingen met andere sterrenhopen en de interne dynamiek ervan. De zwaartekracht van het zwarte gat veroverde uiteindelijk de cluster, wat leidde tot de vorming van een boegschok en verdere stervorming.

Bij het onderzoek werd ook gebruik gemaakt van de James Webb Space Telescope (JWST), die een spectrum van het Galactische Centrum vrijgaf van atmosferische interferentie. Deze spectroscopische analyse onthulde de aanwezigheid van waterijs, dat vaak rond jonge stellaire objecten wordt aangetroffen, en leverde aanvullend bewijs voor de jonge leeftijd van de sterren nabij het zwarte gat.

Dr. Michal Zajaček, een wetenschapper aan de Masaryk Universiteit, merkte op dat IRS13 de sleutel bevat tot het begrijpen van de oorsprong van de dichte sterrenpopulatie in het centrum van onze Melkweg. De bevindingen suggereren dat zeer jonge sterren zich mogelijk hebben gevormd in sterrenhopen zoals IRS13 in de buurt van het superzware zwarte gat.

Dit onderzoek daagt eerdere aannames over stervorming in de buurt van zwarte gaten uit en opent mogelijkheden voor verder onderzoek naar het verband tussen de directe omgeving van het zwarte gat en gebieden die zich enkele lichtjaren verderop bevinden.

