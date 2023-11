Vampire Stars: bloeien in drievoudige sterrensystemen

De astrofysica is al lang gefascineerd door de diversiteit van sterren en hun unieke gedrag. Terwijl sommige sterren de voorkeur geven aan een eenzaam bestaan, vormen anderen paren of zelfs groepen. Maar tussen de verschillende sterarrangementen bestaat er een bijzonder type dat bekend staat als vampiersterren en waarvan is vastgesteld dat ze goed gedijen in drievoudige sterrensystemen.

Recent onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Leeds in Groot-Brittannië heeft licht geworpen op dit intrigerende fenomeen. Door gegevens te analyseren van de Gaia-satelliet van de European Space Agency, die bijna twee miljard hemellichamen heeft onderzocht, ontdekten de onderzoekers bewijs dat suggereert dat vampiersterren, ook wel Be-sterren genoemd, de neiging hebben om in drievoudige sterrensystemen te voorkomen.

Be-sterren zijn een subset van B-sterren, gekenmerkt door hun snelle rotatie en de aanwezigheid van een circumstellaire schijf eromheen. Deze hete, heldere, blauwwitte sterren hebben vaak nog een begeleidende ster. Uit het onderzoek bleek echter dat Be-sterren minder kenmerken van begeleidende sterren vertonen vergeleken met reguliere B-sterren.

Om dit mysterie te ontrafelen, onderzochten de wetenschappers een andere reeks gegevens en ontdekten dat Be-sterren mogelijk een derde ster in hun systeem hebben die fungeert als een ‘vampierverwant’. De aanwezigheid van deze extra ster zou de begeleidende ster dichter bij de vraatzuchtige Be-ster kunnen dwingen, wat zou resulteren in de uitputting van zijn atmosfeer. De derde ster, die verder weg staat, kan detectie ontwijken, wat hun afwezigheid in de oorspronkelijke dataset verklaart.

Deze bevindingen benadrukken de complexiteit van stervorming en -evolutie, en benadrukken het belang van het bestuderen van niet alleen dubbelstersystemen, maar ook drievoudige sterrensystemen. Hoofdonderzoeker René Oudmaijer merkt op dat astronomen de afgelopen tien jaar het belang van binariteit in de evolutie van sterren hebben onderkend. Het bewijs suggereert echter dat de rol van drievoudige sterrensystemen nu moet worden overwogen.

Terwijl astronomen de nachtelijke hemel blijven verkennen met behulp van innovatieve technologieën zoals Gaia, wordt het duidelijk dat de studie van sterren een multidimensionaal perspectief vereist. De ontdekking van vampiersterren die gedijen in drievoudige sterrensystemen biedt verder inzicht in de fascinerende en diverse aard van ons universum.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Wat zijn vampiersterren?

A: Vampiersterren, ook bekend als Be-sterren, zijn een soort ster die snel ronddraait en een circumstellaire schijf heeft. Ze worden vampiersterren genoemd omdat ze de atmosfeer van hun begeleidende ster afzuigen.

Vraag: Wat heeft het onderzoek onthuld over vampiersterren?

A: Het onderzoek suggereerde dat vampiersterren, of Be-sterren, vaak voorkomen in drievoudige sterrensystemen. Deze sterren hebben een derde begeleidende ster die een rol speelt bij het dichter bij de vampierster dwingen van de begeleidende ster.

Vraag: Waarom is de studie van drievoudige sterrensystemen belangrijk?

A: Het bestuderen van niet alleen dubbelstersystemen, maar ook drievoudige sterrensystemen is cruciaal voor het begrijpen van de complexiteit van stervorming en -evolutie. Drievoudige sterrensystemen bieden extra inzicht in de diverse aard van het universum.

Vraag: Hoe is dit onderzoek uitgevoerd?

A: De wetenschappers analyseerden gegevens van de Gaia-satelliet van de European Space Agency, die bijna twee miljard hemellichamen heeft onderzocht. Door de bewegingen van Be-sterren en hun metgezellen aan de nachtelijke hemel te bestuderen, konden ze de aanwezigheid van een derde ster in het systeem identificeren.

Vraag: Wat betekent deze ontdekking voor de astrofysica?

A: Deze ontdekking benadrukt de complexiteit van sterrenstelsels en de behoefte aan een multidimensionaal perspectief in de astrofysica. Het begrijpen van de rol van drievoudige stersystemen voegt een nieuwe dimensie toe aan de studie van stervorming en -evolutie.