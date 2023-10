Botsende neutronensterren observeren: een oplossing voor de Hubble-spanning

Astrofysici hebben een nieuwe methode voorgesteld om de inconsistenties in het meten van de uitdijingssnelheid van het heelal aan te pakken, beter bekend als de ‘Hubble-spanning’. De astrofysische gemeenschap worstelt met een ‘crisis in de kosmologie’, omdat er sprake is van inconsistentie in het meten van de mate van expansie, ook wel bekend als de Hubble-constante. Deze discrepantie komt voort uit de Cosmic Distance Ladder, waarbij astronomen verschillende methoden gebruiken om relatieve afstanden over langere schalen te meten.

In een recente studie heeft een internationaal team van astrofysici een nieuwe benadering voorgesteld voor het meten van kosmische uitdijing door botsende neutronensterren, ook wel bekend als kilonovae, te observeren. De onderzoekers voerden aan dat ze door het bestuderen van deze gebeurtenissen consistente metingen van de Hubble-constante konden verkrijgen en de Hubble-spanning konden oplossen.

Sterrenstelsels in het universum bewegen zich steeds sneller van elkaar af als gevolg van de uitdijing van de ruimte zelf. Edwin Hubble's waarnemingen aan het begin van de 20e eeuw toonden aan dat hoe verder een sterrenstelsel verwijderd is, hoe sneller het zich terugtrekt. Dit bracht wetenschappers ertoe om te proberen de Hubble-constante te meten, die de uitdijingssnelheid van het universum vertegenwoordigt.

Het team van onderzoekers suggereerde dat het bestuderen van botsende neutronensterren, die resulteren in kilonova-explosies, waardevolle inzichten zou kunnen opleveren in het meten van afstanden in de kosmos. Door deze explosies te analyseren ontdekten ze opmerkelijke symmetrie, die kan worden gebruikt als een nieuwe methode voor afstandsmeting.

Dit voorstel bouwt voort op eerder onderzoek dat de sferische symmetrie van kilonova-explosies en hun correlatie met fundamentele fysica heeft aangetoond. De bevindingen van het team hebben potentiële implicaties voor het nauwkeurig meten van de leeftijd van het universum.

Concluderend hopen astrofysici door het observeren van botsende neutronensterren de aanhoudende discrepantie in het meten van de uitdijingssnelheid van het heelal aan te pakken en de Hubble-spanning te verzoenen. Deze nieuwe methode voor afstandsmeting zou kunnen leiden tot nauwkeurigere schattingen van de Hubble-constante en nieuwe inzichten in de aard van de kosmos kunnen ontsluiten.

