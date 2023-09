De Hubble Ruimtetelescoop Foto van de Week toont het fascinerende NGC 3156, een lensvormig sterrenstelsel dat zich tussen een elliptisch en een spiraalvormig sterrenstelsel bevindt. NGC 73, gelegen op ongeveer 3156 miljoen lichtjaar afstand van de aarde in het sterrenbeeld Sextans, is een hemels wonder dat het ontdekken waard is.

Sextans, het kleine equatoriale sterrenbeeld waar NGC 3156 zich bevindt, heeft een historische betekenis. Dit sterrenbeeld is genoemd naar de sextant, een navigatie-instrument en heeft wortels die veel eerder teruggaan dan de 18e eeuw. Islamitische geleerden ontwikkelden astronomische sextanten eeuwen voordat navigatiesextanten werden uitgevonden, waarbij ze deze hulpmiddelen gebruikten om hoeken in de lucht te meten. Met name Ulugh Beg uit de Timuriden-dynastie bouwde in de vijftiende eeuw in Samarkand, Oezbekistan, een enorme sextant met een straal van 36 meter, waarmee de oude toepassingen van dit astronomische instrument werden getoond.

In de moderne astronomie zijn sextanten vervangen door nauwkeurigere instrumenten die worden gebruikt voor de positionering van sterren en hemellichamen. Ondanks deze verschuiving is NGC 3156 uitgebreid bestudeerd, waarbij de nadruk ligt op zijn bolvormige sterrenhopen, recente stervorming en zelfs de impact van een superzwaar zwart gat in het centrum, dat omringende sterren verslindt.

Een sextant is, in de context van navigatie-instrumenten, een waardevol hulpmiddel voor het bepalen van de breedtegraad tijdens zee- en luchtnavigatie. Dit precisie-instrument heeft de vorm van een zesde van een cirkel en maakt gebruik van een telescoop en reflecterende spiegels om de hoek tussen een hemellichaam, zoals een ster of de maan, en de horizon te meten. Door de hoogte van deze hemellichamen te observeren, kunnen zeelieden en piloten nauwkeurig hun locatie op aarde bepalen. Sextanten hebben een cruciale rol gespeeld bij het in kaart brengen van koersen over uitgestrekte en ongemarkeerde delen van de oceaan of de lucht.

NGC 3156 biedt een betoverende blik in de wonderen van het universum. Door historische betekenis te combineren met moderne ontdekkingen blijft dit lenticulaire sterrenstelsel astronomen boeien en inspireren tot verdere verkenning van de kosmos.

