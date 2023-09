Astronomen ontdekken potentiële sterrenzaden in donkere infraroodwolken

Een recent onderzoek uitgevoerd door astronomen met behulp van de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) telescoop heeft nieuw licht geworpen op de vorming van sterren met een hoge massa. De onderzoekers concentreerden zich op 39 infrarode donkere wolken (IRDC's), massieve, koude en dichte wolken van gas en stof waarvan wordt aangenomen dat ze de geboorteplaatsen zijn van massieve sterren.

Het team ontdekte binnen deze IRDC’s meer dan 800 potentiële sterrenzaden, of moleculaire wolkenkernen. Interessant genoeg mist 99% van deze kernen de noodzakelijke massa om te evolueren tot sterren met een hoge massa, wat erop wijst dat het vormingsmechanisme voor sterren met een hoge massa fundamenteel verschilt van dat van sterren met een lage massa.

Een intrigerende bevinding uit het onderzoek is de verdeling van deze kernen. In stellaire clusters zijn sterren met een hoge massa doorgaans gegroepeerd, terwijl sterren met een lage massa wijder verspreid zijn. De onderzoekers ontdekten echter dat de locaties van kernen met een hogere massa binnen de IRDC's geen voorkeur vertoonden vergeleken met de posities van kernen met een lagere massa. In plaats daarvan merkte het team op dat dichtere kernen de neiging hadden lokaal geconcentreerd te zijn. Dit geeft aan dat dichtere kernen, in plaats van simpelweg massievere kernen, de voorlopers zouden kunnen zijn van sterren met een hoge massa.

Het begrijpen van de vorming van sterren met een hoge massa is cruciaal omdat ze een cruciale rol spelen in de evolutie van het heelal. Sterren met een hoge massa dragen bij aan het vrijkomen van zware elementen en hun explosieve dood, omdat supernova's schokgolven creëren die hun omringende omgeving vormgeven. Vanwege hun zeldzaamheid is het mechanisme waarmee massieve sterren ontstaan ​​echter nog steeds slecht begrepen.

Deze studie biedt waardevolle inzichten in de vroege stadia van stervorming met hoge massa. Door potentiële sterrenzaden binnen IRDC’s te identificeren, kunnen astronomen hun inzicht in de complexe processen die betrokken zijn bij de geboorte van massieve sterren vergroten.

