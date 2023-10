Weerstandstraining voor oudere volwassenen: verbetering van de levenskwaliteit en preventie van spierverlies

Naarmate we ouder worden, wordt het steeds belangrijker om prioriteit te geven aan fysieke fitheid en gezondheid om ons vermogen te behouden om dagelijkse taken uit te voeren zonder ons fysiek uitgeput te voelen. Fysiek actief blijven naarmate we ouder worden, verbetert niet alleen onze levenskwaliteit, maar stelt ons ook in staat speciale herinneringen te blijven creëren met onze dierbaren. Een effectieve methode om het fysieke functioneren te behouden en leeftijdsgebonden spierverlies te voorkomen is weerstandstraining.

Weerstandstraining, ook wel krachttraining genoemd, omvat het uitvoeren van oefeningen die de spieren uitdagen om weerstand te overwinnen. Het kan verschillende vormen aannemen en kan worden gepersonaliseerd om aan de behoeften van het individu te voldoen naarmate het ouder wordt. Het opnemen van weerstandstraining in onze trainingsroutine kan de natuurlijke achteruitgang van de spierfunctie en -massa helpen bestrijden die optreedt met de leeftijd, bekend als sarcopenie. Sarcopenie wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op vallen, hart- en vaatziekten, stofwisselingsziekten en andere gezondheidsproblemen.

Recent onderzoek suggereert dat lage spierkracht een belangrijke factor is die bijdraagt ​​aan sarcopenie. Daarom is het implementeren van een goed weerstandstrainingsprogramma dat zich richt op het verbeteren van kracht essentieel bij het bestrijden of omkeren van deze achteruitgang. Regelmatige krachttraining met matige tot zware gewichten is effectief gebleken bij het voorkomen van sarcopenie en wordt als veilig beschouwd als het op de juiste manier wordt uitgevoerd. Het is echter belangrijk om begeleiding te zoeken bij gekwalificeerde professionals, zoals personal trainers of kracht- en conditiespecialisten, om de juiste vorm en techniek te garanderen.

Volgens de National Strength and Conditioning Association moeten oudere volwassenen twee tot drie dagen per week aan krachttraining doen. Trainingen moeten oefeningen omvatten waarbij meerdere gewrichten per grote spiergroep betrokken zijn, met zes tot twaalf herhalingen per set. De intensiteit moet worden ingesteld tussen 12% en 50% van het maximum van één herhaling van het individu. Het wordt aanbevolen om twee tot drie minuten te rusten tussen de sets, zodat er voldoende hersteltijd is. Er wordt aanbevolen dat oudere volwassenen dit programma twee tot drie dagen per week uitvoeren, met 85 tot 24 uur tussen de sessies.

Het implementeren van een weerstandstrainingsprogramma dat is afgestemd op uw eigen behoeften en doelen, kan de kracht aanzienlijk vergroten en het onderhoud van gezonde spieren en botten bevorderen naarmate u ouder wordt. Hoewel de bovenstaande richtlijnen een raamwerk bieden, zal overleg met een professional een persoonlijker oefenprogramma mogelijk maken. Prioriteit geven aan weerstandstraining versterkt niet alleen de spieren, maar verbetert ook de algehele kwaliteit van leven en vitaliteit bij oudere volwassenen.

Bronnen:

Weerstandstraining kan vele vormen aannemen. Jamie Grill/Tetra-afbeeldingen via Getty Images.

Gillen, Z. (2021). Twijfelt u over weerstandstraining naarmate u ouder wordt? Dit is wat u moet weten. Opgehaald van [bron].