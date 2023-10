SpaceX's Starlink lanceert Direct to Cell-service met geleidelijke uitrol

SpaceX gaat in samenwerking met T-Mobile een baanbrekende dienst lanceren die gegevens rechtstreeks vanuit ruimtesatellieten naar mobiele telefoons zal sturen. De dienst zal naar verwachting geleidelijk worden uitgerold, waarbij sms'en in 2024 de enige ondersteunde functie zal zijn. Tegen 2025 zullen spraak- en datadiensten, samen met Internet of Things (IoT)-functionaliteiten, beschikbaar worden gemaakt.

De verbinding met de Direct to Cell-service zal gebruik maken van LTE-technologie, hoewel de bandbreedtespecificaties nog moeten worden bekendgemaakt. SpaceX verzekert echter dat de dataservice snel genoeg zal zijn om surfen op het web te ondersteunen. Zelfs eenvoudige sms-berichten zullen onmisbaar blijken, vooral in noodsituaties. Terwijl Apple zijn oplossing voor sms'en heeft ontwikkeld, is SpaceX van plan een universele oplossing aan te bieden die werkt met elke telefoon die 4G ondersteunt, zonder dat daarvoor extra hardware nodig is.

De nieuwe satellieten van Starlink zullen functioneren als mobiele zendmasten in de ruimte, waardoor gebruikers verbinding kunnen maken met een duidelijk zicht op de lucht. In eerste instantie kunnen gebruikers hun favoriete berichten-app gebruiken om te sms'en, en aanvullende apps zoals Skype, WhatsApp en iMessage kunnen worden gebruikt zodra de datadienst is geactiveerd.

Starlink is al partnerschappen aangegaan met meerdere providers wereldwijd, waaronder Optus, Rogers, KDDI, One NZ, Salt en T-Mobile. Er wordt verwacht dat meer vervoerders zich zullen aansluiten zodra de dienst volledig operationeel wordt.

De dekking van Starlink zal voornamelijk betrekking hebben op land, meren en kustwateren. Degenen die internettoegang midden op zee zoeken, moeten zich abonneren op de maritieme dienst van Starlink. De samenwerking met vervoerders zal Starlink in staat stellen dekkingslacunes op het land te overbruggen zonder de noodzaak van extra infrastructuur.

De beschikbaarheid van roaming en de omvang ervan moet nog worden bepaald, aangezien elk land strikte controle behoudt over draadloze frequenties. Door samen te werken met providers heeft SpaceX ook een deel van het draadloze spectrum kunnen beveiligen, wat de succesvolle implementatie van hun Direct to Cell-service verder ondersteunt.

