SpaceX's Starlink lanceert een rechtstreekse satelliettelefoondienst

SpaceX's Starlink, bekend om zijn satellietinternetdienst, heeft plannen aangekondigd om een ​​satelliettelefoondienst aan te bieden genaamd Direct to Cell. Volgens de website van Starlink zal Direct to Cell in eerste instantie een sms-dienst aanbieden vanaf 2024, met spraak- en datamogelijkheden die in 2025 zullen worden toegevoegd. De dienst heeft tot doel alomtegenwoordige toegang te bieden tot sms'en, bellen en surfen over land, meren en andere gebieden. kustwateren.

Starlink werkt samen met verschillende wereldwijde providers, waaronder T-Mobile US, Rogers in Canada, Optus in Australië, One NZ in Nieuw-Zeeland, Salt in Zwitserland en KDDI in Japan, om wederzijdse toegang in partnerlanden te garanderen. Het bedrijf benadrukt dat er geen wijzigingen aan de telefoonhardware of speciale apps nodig zijn om de dienst te gebruiken, aangezien deze werkt met bestaande LTE-telefoons. Het blijft echter onduidelijk of de dienst in eerste instantie beperkt zal blijven tot 4G of dat 5G-ondersteuning later zal worden geïntroduceerd.

De Direct to Cell-dienst zal op dezelfde manier functioneren als een mobiele telefoonmast in de ruimte, waardoor klanten de dienst kunnen gebruiken wanneer ze buiten het bereik van de mobiele zendmast van hun provider zijn. Hoewel er nog geen prijsdetails zijn bekendgemaakt, komt Starlinks uitstapje naar de markt voor satelliettelefoons omdat andere bedrijven zich ook op dit gebied hebben gewaagd. Apple introduceerde satellietondersteuning voor noodcommunicatie op de iPhone 14, Qualcomm kondigde mogelijkheden voor tweerichtingsberichten aan via de Iridium-satellietconstellatie, en Vodafone beweerde de eerste ruimtegebaseerde 5G-oproep te hebben gedaan met ongemodificeerde handsets.

Starlink wordt echter geconfronteerd met mogelijke uitdagingen op regelgevingsgebied van AT&T en concurrent Omnispace. AT&T heeft een verzoekschrift ingediend bij de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) om te voorkomen dat Starlink het spectrum van T-Mobile gebruikt, terwijl Omnispace zorgen heeft geuit over interferentie met zijn eigen satelliettelefoonsysteem.

Kortom, de Direct to Cell-satelliettelefoondienst van SpaceX, Starlink, is bedoeld om wereldwijde dekking en toegang tot tekst, spraak en gegevens te bieden met behulp van bestaande LTE-telefoons. Terwijl andere bedrijven ook de markt voor satelliettelefoons hebben betreden, zal Starlink het hoofd moeten bieden aan de uitdagingen op regelgevingsgebied terwijl het zijn aanbod aan satellietcommunicatie uitbreidt.

