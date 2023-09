SpaceX lanceert kleurrijke lichttrein met Starlink-satellieten

Een recente lancering van SpaceX heeft een verbluffende lichttrein door de nachtelijke hemel gecreëerd. De lancering, die plaatsvond op het Cape Canaveral Space Force Station in Florida, stuurde 22 Starlink-satellieten in een lage baan om de aarde. Deze satellieten, onderdeel van SpaceX's wereldwijde breedbandinternetinitiatief, hebben waarnemers in verschillende staten geboeid, waaronder Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio en Wisconsin.

Starlink-satellieten zijn verantwoordelijk voor het leveren van breedbandinternet aan gebruikers over de hele wereld. Sinds hun eerste lancering in 2019 zijn er door SpaceX meer dan 3,000 satellieten ingezet. Het bedrijf streeft ernaar om in totaal 7,500 satellieten in een lage baan om de aarde te plaatsen, zoals goedgekeurd door de Federal Communications Commission.

Eenmaal in een baan om de aarde bewegen de Starlink-satellieten zich in een recht pad, reflecteren licht en maken ze zichtbaar vanaf de grond. Hun zichtbaarheid is echter beperkt, omdat ze uiteindelijk hun eigen banen bepalen. Tijdens hun transit kan een Starlink-keten in één nacht meerdere keren door de lucht flitsen.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het spotten van de satellieten, zijn er verschillende internetbronnen beschikbaar. Met de web- en mobiele applicatie "Find Starlink" kunnen gebruikers satellietketens volgen op basis van coördinaten of stad. Satellitemap.space biedt een wereldbolachtige kaart die de locaties van Starlink-satellieten weergeeft en details biedt zoals lanceringsdata en recente koersen. Gebruikers kunnen hun huizen op de kaart markeren om te bepalen wanneer een satelliet boven hun hoofd zal passeren.

De recente lichttrein, gecreëerd door de Starlink-satellieten, heeft waarnemers in meerdere staten een boeiend en ongewoon schouwspel opgeleverd. Naarmate SpaceX meer satellieten blijft lanceren, kan de nachtelijke hemel in de toekomst nog meer oogverblindende beelden zien.

