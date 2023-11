Nieuwe lanceringsdatum voor Boeing's CST-100 Starliner-missie onthuld

In een opwindende update van NASA zal de eerste bemande lancering van Boeing's CST-100 Starliner-voertuig plaatsvinden in april, aldus Phil McAlister, directeur van NASA's commerciële ruimtedivisie. De Crew Flight Test (CFT) -missie, oorspronkelijk gepland voor 2022, werd uitgesteld om technische problemen op te lossen. De voorbereidingen voor de missie liggen echter op schema en als alles goed gaat zal de lancering op 14 april plaatsvinden.

De CFT-missie is van groot belang omdat het niet alleen de eerste bemande vlucht van het Starliner-ruimtevaartuig markeert, maar ook de eerste keer dat een bemande Amerikaanse capsule op het land zal landen in plaats van in de oceaan terecht te komen. Bovendien zal dit de eerste bemande lancering vanaf Cape Canaveral zijn sinds de Apollo 7-missie in 1968.

NASA en Boeing hebben hard gewerkt aan het aanpakken van de technische problemen die tijdens de voorbereidingen voor de CFT-missie zijn vastgesteld. Eén probleem betrof het verwijderen van brandbare tape van kabelbomen in de Starliner-capsule. Volgens Dave McCann, hoofdingenieur van Boeing voor het Starliner-programma, is ruim 1,300 meter tape verwijderd en vervangen door niet-brandbare alternatieven. De teams hebben hard gewerkt om de veiligheid van het voertuig te garanderen.

Een ander belangrijk aspect van de missie is het herontwerp van de zachte schakels in de parachutes van het ruimtevaartuig om hun veiligheidsmarge te vergroten. In januari staat een valtest gepland om de prestaties van de opnieuw ontworpen koppelingen te evalueren. Succesvolle afronding van deze test zal van cruciaal belang zijn voor het handhaven van het lanceringsschema voor 14 april.

Zodra de CFT-missie succesvol is gevlogen, zal de Starliner worden geïntegreerd in de vloot voor langdurige bemanningsrotatiemissies van het International Space Station (ISS). Dit wordt afgewisseld met de Crew Dragon van SpaceX, die bijdraagt ​​aan reguliere missies naar het ISS.

