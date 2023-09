Het wonder van de kosmos naar de kinderen van Kenia brengen

De Keniaanse astronoom Susan Murabana heeft een missie om kinderen in plattelandsgemeenschappen te laten zien dat wetenschap voor iedereen is. Samen met haar man, fotograaf Daniel Chu Owen, reist Murabana naar deze gemeenschappen met een telescoop en een opblaasbaar planetarium, waar ze tot 300 kinderen leert over de sterren en planeten. Dit initiatief wordt gefinancierd uit de opbrengst van de reis ter ondersteuning van de Traveling Telescope, een sociale onderneming opgericht door Murabana om jonge mensen te onderwijzen en te inspireren over astronomie en wetenschap.

Het gebrek aan toegang tot telescopen en planetaria is een probleem waarmee veel kinderen in Kenia worden geconfronteerd. Murabana hoopt dat deze ervaringen hun horizon zullen verbreden en hun wereldbeeld zullen verbreden. Door kinderen kennis te laten maken met de wonderen van de kosmos wil ze hun nieuwsgierigheid naar de wereld en de kansen die buiten Kenia liggen, inspireren en aanwakkeren.

Bron: The Guardian

Het aanpakken van de moedersterfte door middel van geboorteondersteuning

Huston-Tillotson University, een historisch zwarte universiteit in Austin, Texas, heeft het Boldly BLUE-programma gelanceerd om de hoge moedersterfte in de staat aan te pakken, vooral onder zwarte vrouwen. Het initiatief heeft tot doel doula's, verloskundigen en lactatiekundigen op te leiden om essentiële ondersteuning te bieden tijdens het geboorteproces.

Door de diversiteit en beschikbaarheid van geboortedeskundigen in Centraal-Texas te vergroten, hoopt de universiteit de toegang tot cultureel afgestemde en continue zorg voor bevallingen te verbeteren. Het programma zal zich in eerste instantie richten op het opleiden van doula's, met plannen om het komende jaar uit te breiden naar lactatiekundigen en verloskundigen. Het kosteloos aanbieden van deze diensten zal ervoor zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot de ondersteuning die ze nodig hebben tijdens de zwangerschap en de bevalling.

Bron: KUT

Lege batterijen transformeren in duurzame hulpbronnen

Het recyclen van lege batterijen kan de sleutel vormen tot duurzame batterijproductie voor de transitie naar schone energie. Regelgeving in Europa dringt aan op meer recycling van batterijen, wat de impact op het milieu van de productie van batterijen kan verminderen door de behoefte aan uitgebreide mijnbouw en het minimaliseren van afval te minimaliseren.

Voorheen was het recyclen van lithium-ionbatterijen beperkt en uitdagend. De nieuwe regelgeving in Europa schrijft echter de inzameling en recycling van lithium-ionbatterijen uit elektrische voertuigen, e-bikes en energieopslagsystemen voor. De regels omvatten ook strikte doelstellingen voor de terugwinning van metalen. Deze regelgeving wordt gezien als een stap in de richting van het creëren van een gesloten kringloop van kritische materialen.

Door metalen zoals lithium, kobalt en nikkel uit lege batterijen te recyclen, kan de productie van nieuwe batterijen duurzamer en milieuvriendelijker zijn.

Bron: Grist