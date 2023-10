Onthulling van de fijne kneepjes van de afbraak van cellulaire eiwitten: een toegangspoort tot nieuwe therapieën

By

Wetenschappers van Stanford University hebben een baanbrekende ontdekking gedaan op het gebied van de afbraak van cellulaire eiwitten, en werpen licht op een proces dat lange tijd aan gedetailleerd begrip is ontsnapt. Deze pas ontdekte kennis biedt een enorm potentieel voor de ontwikkeling van therapieën die zich richten op leeftijdsgebonden aandoeningen, auto-immuunziekten, therapieresistente kankers en lysosomale stapelingsstoornissen.

Eiwitten, de werkpaarden van de cellulaire functie, spelen zowel gunstige als destructieve rollen in het menselijk lichaam. Hoewel ze betrokken zijn bij de spijsvertering en het spierherstel, kunnen ze ook bijdragen aan de groei van tumoren, de ziekte van Alzheimer en hartcomplicaties. Traditioneel zijn medicijnen ontworpen om eiwitten te remmen door hun actieve plaatsen te blokkeren, maar deze aanpak is beperkt tot eiwitten die een interactie aangaan met cellen. Er ontstond een geavanceerdere techniek, proteolyse gericht op chimeren (PROTAC's), die de afbraak mogelijk maakte van problematische intracellulaire eiwitten in lysosomen, de 'houtversnipperaar' van de cel.

PROTAC's richten zich echter alleen op eiwitten die zich al in de cel bevinden, waardoor een aanzienlijk deel van de potentiële therapeutische doelen buiten beschouwing wordt gelaten. Onlangs hebben onderzoekers van Stanford lysosoom-targeting-chimeren (LYTAC's) geïntroduceerd om deze beperking aan te pakken, waardoor de identificatie en markering van extracellulaire eiwitten voor afbraak mogelijk wordt. Hoewel deze doorbraak nieuwe wegen opende voor de ontdekking en behandeling van geneesmiddelen, bleven de onderliggende mechanismen onduidelijk, wat de optimalisatie en voorspelling van de werkzaamheid van LYTAC belemmerde.

In een studie gepubliceerd in Science gebruikten wetenschappers een genetisch CRISPR-scherm om de cellulaire factoren te onderzoeken die betrokken zijn bij door LYTAC gemedieerde eiwitafbraak. Hun onderzoek bracht een correlatie aan het licht tussen de niveaus van neddylated cullin 3 (CUL3) – een eiwit dat verantwoordelijk is voor de afbraak van cellulaire eiwitten – en de effectiviteit van LYTAC’s. Hogere niveaus van genedyleerd CUL3 waren geassocieerd met een verhoogde werkzaamheid van LYTAC. Verrassend genoeg suggereert deze bevinding dat het detecteren van de aanwezigheid van genedyleerd CUL3 zou kunnen dienen als een voorspellende test voor de respons van de patiënt op LYTAC-therapie.

Bovendien identificeerden de onderzoekers een struikelblok voor LYTAC’s: eiwitten die mannose 6-fosfaten (M6P’s) dragen. Deze eiwitten, bestemd voor lysosomen, bezetten receptoren op het celoppervlak en voorkomen LYTAC-binding. Door de biosynthese van M6P te remmen, observeerden de onderzoekers een toename van onbezette receptoren, waardoor LYTAC's de kans kregen om deze receptoren te kapen en de afbraak van eiwitten te vergemakkelijken.

Deze ontwikkelingen vergroten niet alleen het potentieel van op LYTAC gebaseerde therapieën, maar zijn ook veelbelovend voor het aanpakken van lysosoomtekortstoornissen, genetische aandoeningen die worden gekenmerkt door inadequate of disfunctionele lysosomale enzymen. Door de levering van vervangende enzymen aan lysosomen te verbeteren, zou het begrip van LYTAC-mechanismen kunnen leiden tot effectievere behandelingen voor deze slopende aandoeningen.

Concluderend heeft de diepgaande verkenning van de cellulaire machinerie die verantwoordelijk is voor gerichte eiwitafbraak nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling en behandeling van geneesmiddelen onthuld. Gewapend met deze kennis kunnen onderzoekers LYTAC’s optimaliseren, waardoor we een stap dichter bij de bestrijding van verschillende ziekten komen die lange tijd voor aanzienlijke uitdagingen op medisch gebied hebben gezorgd.

Veelgestelde vragen

Wat zijn lysosomen? Lysosomen zijn cellulaire organellen die verantwoordelijk zijn voor het afbreken en recyclen van verschillende moleculen, waaronder eiwitten, vetten en koolhydraten. Ze fungeren als het afvalverwerkingssysteem van de cel. Wat zijn lysosomale stapelingsstoornissen? Lysosomale stapelingsstoornissen zijn zeldzame genetische aandoeningen die worden gekenmerkt door tekortkomingen of storingen van lysosomale enzymen. Dit leidt tot de ophoping van giftige stoffen in de cellen, wat resulteert in weefsel- en orgaanschade. Hoe werkt LYTAC-therapie? LYTAC's zijn moleculen die zijn ontworpen om te binden aan specifieke receptoren op het celoppervlak, waardoor eiwitten worden gemarkeerd voor afbraak in lysosomen. Deze aanpak maakt de gerichte afbraak van extracellulaire eiwitten mogelijk. Wat is nedylateerde CUL3? Neddylated CUL3 verwijst naar een gemodificeerde vorm van culline 3, een eiwit dat een cruciale rol speelt bij het labelen van cellulaire eiwitten voor afbraak. Het niveau van genedylateerde CUL3 correleert met de effectiviteit van LYTAC's. Welke impact kunnen deze bevindingen hebben op de therapieën? De ontdekkingen van Stanford-wetenschappers bieden waardevolle inzichten voor de ontwikkeling van effectievere op LYTAC gebaseerde therapieën. Bovendien kan het begrijpen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan de afbraak van eiwitten helpen bij de behandeling van lysosoomtekortstoornissen.