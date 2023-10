5 Canadese bestemmingen voor spectaculair sterrenkijken

Al millennia lang zijn mensen gefascineerd door de sterren en hun geheimen. Door de opkomst van lichtvervuiling is ons zicht op de nachtelijke hemel echter verduisterd. Om dit tegen te gaan, zoeken mensen nu naar plaatsen met een donkere hemel voor een betere sterrenkijkervaring. In Canada zijn er verschillende bestemmingen die het hele jaar door een spectaculair uitzicht op de sterren bieden. Laten we vijf van deze sterrenkijkplekken verkennen.

Jasper National Park in Alberta is de thuisbasis van het jaarlijkse Jasper Dark Sky Festival, een evenement van drie weekenden dat alles wat met ruimte te maken heeft viert. Van 13 tot en met 29 oktober kunnen bezoekers genieten van symfonieën onder de sterrenhemel en lezingen van vooraanstaande wetenschappers. Het park zelf is een aangewezen Dark-Sky Preserve en biedt het hele jaar door uitstekende mogelijkheden om sterren te kijken.

In Smoky Lake, Alberta, kun je bij Métis Crossing meer te weten komen over inheemse sterrenverhalen. Kennishouders delen voorouderlijke verhalen over de sterren en benadrukken hun belang in de navigatie. Het gebrek aan lichtvervuiling in de regio maakt het een ideale locatie om sterren te kijken. Voor een unieke ervaring kunt u een overnachting boeken in een van hun ultramoderne hemelobservatiekoepels, met een helder zicht op de nachtelijke hemel.

Churchill, Manitoba, bekend als de ijsberenhoofdstad van de wereld, biedt ook een prachtig uitzicht op de Aurora Borealis, oftewel het noorderlicht. Met maximaal 300 nachten per jaar zichtbaarheid kunnen bezoekers getuige zijn van de adembenemende wervelingen van groen en paars die door de lucht dansen. Lokale touroperators bieden deskundige gidsen, meerdaagse arrangementen en fotografietips voor de beste ervaring.

Voor een luxe ontsnapping in een afgelegen wildernis is Trout Point Lodge in Nova Scotia de perfecte bestemming. De lodge wordt omgeven door het Tobeatic Wilderness Area en is een gecertificeerd Starlight Hotel, erkend door UNESCO. Gasten kunnen genieten van begeleide sterrenkijkexcursies en getuige zijn van meteorenregens in een van de donkerste luchten van Noord-Amerika.

Muskoka, Ontario, bekend om zijn huisjes aan het meer, is de thuisbasis van Canada's eerste dark sky-park, het Torrance Barrens Dark Sky Reserve. Dit reservaat, dat sinds 1999 beschermd is tegen lichtvervuiling, is een toplocatie voor sterrenkijken en biedt een onbelemmerd uitzicht op de Melkweg. Kamperen is het hele jaar door mogelijk op aangewezen tentcampings.

Deze Canadese bestemmingen bieden ongelooflijke mogelijkheden om sterren te kijken, waardoor bezoekers verbinding kunnen maken met de kosmos en de schoonheid van de nachtelijke hemel kunnen waarderen.

