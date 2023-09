De opkomst van astrotoerisme: een kijkje in astronomische gebeurtenissen en reizen

Uit een recent onderzoek is gebleken dat als gevolg van lichtvervuiling 80% van de Amerikanen en een derde van de wereldbevolking de Melkweg niet langer vanuit hun huizen kunnen zien. Dit heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor astrotoerisme, waarbij mensen naar nationale parken, observatoria en andere locaties aan de donkere hemel reizen om getuige te zijn van astronomische gebeurtenissen.

Astronomische gebeurtenissen zoals zonsverduisteringen en meteorenregens zijn de belangrijkste attractie voor astrotoeristen. Zonsverduisteringen doen zich voor wanneer de nieuwe maan de zon kort blokkeert, waarbij totale verduisteringen het meest spectaculair zijn, waardoor kijkers getuige kunnen zijn van de corona van de zon. Er zijn ook ringvormige verduisteringen, waarbij de maan niet de hele schijf van de zon bedekt, en gedeeltelijke verduisteringen, waarbij slechts een deel van de zonneschijf wordt geblokkeerd.

Meteorenzwermen zijn een ander populair evenement onder astrotoeristen. Deze komen voor wanneer de baan van de aarde het stof kruist dat door een komeet is achtergelaten, wat resulteert in een weergave van vallende sterren. De bekendste meteorenzwermen zijn de Perseïden, Geminiden en Lyriden, genoemd naar de sterrenbeelden waaruit ze lijken voort te komen.

Bij het plannen van een astrotoeristisch uitje moeten verschillende factoren in overweging worden genomen. De fase van de maan is cruciaal, waarbij de omstandigheden voor sterrenkijken het beste zijn tijdens de nieuwe maan, wanneer de maan onder de horizon staat. Het weer speelt ook een belangrijke rol, omdat een heldere hemel essentieel is voor optimaal zicht. Het is ook belangrijk om locaties aan de donkere lucht te vinden die ver weg zijn van lichtvervuiling, die kunnen worden geïdentificeerd met behulp van kaarten voor lichtvervuiling, zoals de donkere luchtschaal van Bortle.

Astrotoerisme biedt liefhebbers een unieke kans om hemelse gebeurtenissen uit de eerste hand mee te maken en verbinding te maken met de wonderen van het universum. Met meerdere verduisteringen en meteorenregens aan de horizon zal de belangstelling voor astrotoerisme naar verwachting alleen maar toenemen.

