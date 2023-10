SpaceX Falcon 9 gaat 22 Starlink-satellieten lanceren

By

Een SpaceX Falcon 9-raket zal vandaag naar verwachting 22 Starlink-internetsatellieten in een baan om de aarde brengen vanuit het Cape Canaveral Space Force Station in Florida. De lancering zal plaatsvinden om 5 uur EDT, waarbij indien nodig verschillende back-upmogelijkheden beschikbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen de lancering live bekijken via het X-account van SpaceX (voorheen bekend als Twitter).

De eerste fase van de Falcon 9-raket, die eerder 16 missies heeft uitgevoerd, zal ongeveer 8.5 minuten na de lancering terugkeren naar de aarde en landen op het droneschip Just Read the Instructions. Deze lancering zal één vlucht verwijderd zijn van het hergebruikrecord van het bedrijf, dat vorige maand werd gevestigd.

Ongeveer 65 minuten na de lancering zal de bovenste trap van de Falcon 9 de 22 Starlink-satellieten de ruimte in sturen. SpaceX heeft zijn Starlink-megaconstellatie snel uitgebreid, met alleen al in 70 meer dan 2023 orbitale missies. Momenteel bevinden zich bijna 4,900 operationele Starlink-satellieten in een baan om de aarde, en deze lancering zal bijdragen aan de voortdurende groei van de constellatie.

Starlink biedt internetdiensten aan klanten over de hele wereld door signalen van het satellietnetwerk naar ontvangers op de grond te sturen. Door meer satellieten aan de constellatie toe te voegen, wil SpaceX de dekking vergroten en de internetconnectiviteit wereldwijd verbeteren.

