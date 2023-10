SpaceX gaat 22 Starlink-satellieten lanceren voor een versterkte satellietconstellatie

De Starlink-satellietconstellatie van SpaceX staat op het punt een aanzienlijke upgrade te krijgen met de lancering van 22 satellieten vanuit Florida. De Falcon 9-raket met de 22 Starlink-internetsatellieten zal naar verwachting op dinsdag 17 oktober om 5 uur ET opstijgen vanaf het Space Launch Complex 20 (SLC-40) op het Cape Canaveral Space Force Station.

Deze specifieke lancering is opmerkelijk omdat het de 16e vlucht markeert voor de eerste trapbooster van de raket. De booster heeft eerder missies ondersteund zoals GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 en acht Starlink-missies. Dit indrukwekkende trackrecord demonstreert de herbruikbaarheid en betrouwbaarheid van de raketten van SpaceX.

Na de fasescheiding wordt de booster van de eerste fase niet weggegooid, maar keert hij terug naar de aarde. Het zal een gecontroleerde afdaling uitvoeren en uiteindelijk landen op het Just Read the Instructions droneship, dat zich in de Atlantische Oceaan zal bevinden. Deze landings- en herstelinspanning is een bewijs van SpaceX's toewijding aan duurzame ruimteverkenning door dure componenten te hergebruiken in plaats van ze na eenmalig gebruik weg te gooien.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn om de missie te zien ontvouwen, zal live verslaggeving beschikbaar zijn op het officiële YouTube-kanaal van SpaceX, @SpaceX, ongeveer vijf minuten voor de lancering. Dit biedt kijkers een plaats op de eerste rij om getuige te zijn van de Falcon 9-raket met de Starlink-satellieten die opstijgt en de daaropvolgende boosterlanding op het droneship in de Atlantische Oceaan.

Met elke succesvolle lancering blijft de Starlink-satellietconstellatie van SpaceX zich uitbreiden, waardoor de wereldwijde hogesnelheidsinternetverbinding een stap dichter bij de realiteit komt.

Bronnen:

– SpaceX (Twitter: @SpaceX)