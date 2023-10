SpaceX klaar voor twee opeenvolgende Starlink-satellietlanceringen in Florida en Californië

SpaceX bereidt zich voor op twee opeenvolgende lanceringen van Starlink-satellieten op zijn Falcon 9-raket. De eerste lancering staat gepland voor zondag 8 oktober vanaf Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) op Vandenberg Space Force Base in Californië. De 21 Starlink-satellieten zullen om 12:23 uur PT in een lage baan om de aarde worden ingezet.

De aanstaande lancering markeert de 14e vlucht voor de eerste fase-booster, die eerder verschillende missies heeft ondersteund, waaronder Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B en acht Starlink-missies. Na de scheiding van de etappes zal de eerste etappe proberen te landen op het droneship ‘Of Course I Still Love You’ dat in de Stille Oceaan is gepositioneerd.

De tweede batch Starlink-satellieten wordt vervolgens op maandag 9 oktober gelanceerd vanuit Space Launch Complex 40 (SLC-40) op het Cape Canaveral Space Force Station in Florida. De geplande lanceringstijd is 9:06 ET.

Net als bij de eerste lancering heeft de Falcon 9 eerste trap booster voor de tweede lancering al 14 eerdere missies uitgevoerd, waaronder CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA en vijf Starlink-missies. In de eerste fase wordt geprobeerd een landing uit te voeren op het droneschip “A Shortfall of Gravitas”, gestationeerd in de Atlantische Oceaan.

SpaceX zal een live webcast van beide lanceringen verzorgen op zijn officiële website. De webcast begint ongeveer vijf minuten voor het opstijgen.

Samenvattend maakt SpaceX zich op voor twee opeenvolgende lanceringen van Starlink-satellieten, waarbij de eerste lancering plaatsvindt in Californië en de tweede in Florida. Deze lanceringen zullen bijdragen aan de voortdurende inzet van SpaceX's Starlink-satellietconstellatie, die wereldwijde internetdekking biedt.

Definities:

– Starlink: een satelliet-internetconstellatie die wordt gebouwd door SpaceX en die wereldwijde internetdekking biedt.

– Falcon 9: een tweetraps lanceervoertuig, ontwikkeld en geproduceerd door SpaceX.

– Lage baan om de aarde: het ruimtegebied binnen ongeveer 2,000 kilometer (1,200 mijl) van het aardoppervlak waar de meeste satellieten opereren.

