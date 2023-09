SpaceX gaat Falcon 9-raket lanceren met Starlink-satellieten

SpaceX is van plan om op maandag 9 september om 11:11 uur een Falcon 57-raket te lanceren vanaf de Vandenberg Space Force Base. De raket zal 21 Starlink-satellieten vervoeren, die deel uitmaken van de snelle breedbandsatellietinternetdienst van SpaceX.

Als de eerste lancering wordt uitgesteld, heeft SpaceX op dinsdag en woensdag back-uplanceringsmogelijkheden. Het bedrijf wil de eerste trapbooster van de raket laten landen op het Of Course I Still Love You droneship in de Stille Oceaan, wat de elfde vlucht voor deze specifieke booster zal zijn.

Een live webcast van de lancering zal ongeveer vijf minuten voor de lancering beschikbaar zijn op het SpaceX-profiel op X (voorheen Twitter).

Starlink is het ambitieuze project van SpaceX om een ​​wereldwijde satellietinternetconstellatie te creëren. Deze kleine satellieten, die elk ongeveer 260 kg wegen, zullen in een lage baan om de aarde worden ingezet om overal ter wereld snelle internetverbindingen met lage latentie te bieden. Met de inzet van 21 extra satellieten zal SpaceX zijn Starlink-vloot uitbreiden om zijn groeiende breedbandinternetdienst te verbeteren.

De herbruikbare Falcon 9-rakettechnologie van SpaceX maakt kosteneffectieve ruimtelanceringen mogelijk door de eerste trap van de raket te herstellen en opnieuw te gebruiken. Het bedrijf heeft belangrijke mijlpalen bereikt bij het landen en opnieuw aanvliegen van boosters, wat het potentieel aantoont voor lagere lanceringskosten en een betere toegankelijkheid van de ruimte.

