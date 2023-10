SpaceX Falcon 9-raket gaat 21 Starlink-satellieten lanceren

Een SpaceX Falcon 9-raket zal naar verwachting 21 Starlink-internetsatellieten in een baan om de aarde lanceren vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië. De lancering is vandaag vroeg in de ochtend gepland, waarbij de raket om 3 uur EDT opstijgt. Als de timing echter niet lukt, zijn er drie back-upmogelijkheden beschikbaar.

De lancering wordt uitgezonden op X, voorheen bekend als Twitter, en de dekking begint ongeveer vijf minuten voor de lancering. Als alles volgens plan verloopt, keert de eerste trap van de Falcon 9 veilig terug naar de aarde en landt ongeveer 8.5 minuten na de lancering op het droneschip “Of Course I Still Love You”. De eerste trap van deze specifieke raket heeft al 16 vluchten voltooid, slechts één minder dan het hergebruikrecord van SpaceX.

De 21 Starlink-satellieten zullen ongeveer 9 minuten na de lancering vanaf de bovenste trap van de Falcon 62.5 worden ingezet. Deze lancering markeert de 75e orbitale missie voor SpaceX in 2023, aangezien het bedrijf tegen het einde van het jaar 100 vluchten wil realiseren en in 144 2024.

De primaire focus van SpaceX dit jaar lag op het uitbouwen van de Starlink-megaconstellatie, die tot doel heeft wereldwijde internetdekking te bieden. Momenteel bestaat Starlink uit bijna 4,900 operationele satellieten, en dit aantal zal in de toekomst blijven groeien.

