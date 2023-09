SpaceX bereidt zich voor op een nieuwe Starlink-lancering

SpaceX maakt zich op voor zijn volgende Starlink-lancering vanaf Cape Canaveral, gepland voor vrijdagavond. Tijdens de Starlink 6-14-missie zal een Falcon 9-raket met maximaal 22 internetsatellieten opstijgen vanaf het Space Launch Complex 40 van Cape Canaveral Space Force Station. Het primaire lanceervenster is vastgesteld op 7:56 uur, met indien nodig back-upopties beschikbaar.

Er wordt voorspeld dat de weersomstandigheden gunstig zijn, met een kans van 60% op goede omstandigheden aan het begin van de periode, oplopend tot 85% tegen het einde. Bij een vertraging van 24 uur verbetert de kans tot 90%. SpaceX is van plan de booster van de eerste trap, die zijn zevende vlucht gaat maken, op het droneschip A Shortfall of Gravitas in de Atlantische Oceaan te bergen.

Wat de lanceringsdekking betreft, heeft SpaceX aangekondigd dat het alleen updates over zijn privé-lanceringen zal verstrekken via zijn officiële account op het X-platform (voorheen Twitter). Deze verandering komt nadat het bedrijf zondagavond lanceringsverslaggeving van zijn laatste missie vanuit Kennedy Space Center op X had aangeboden, slechts enkele minuten voor de lancering.

Hoewel SpaceX een hoog lanceerpercentage blijft handhaven, is het vermeldenswaard dat dit de 47e lancering dit jaar vanaf de Space Coast zal zijn, waarbij bijna alle lanceringen door SpaceX zullen worden uitgevoerd. United Launch Alliance (ULA) zal zaterdagochtend pas zijn tweede lancering van het jaar hebben met een Atlas V-raket op een missie voor het National Reconnaissance Office en Space Force. De andere Space Coast-lancering dit jaar werd in maart uitgevoerd door Relativity Space.

Inclusief lanceringen vanuit zijn faciliteiten in Californië ligt SpaceX op koers om dit jaar de 90 lanceringen te overtreffen. Deze lancering markeert de 63e orbitale vlucht in 2023, waarmee het vorige record van 61 uit 2022 al wordt overtroffen. Het is belangrijk op te merken dat deze telling niet de mislukte poging op 20 april van zijn Starship en Super Heavy tijdens de testlancering in Texas omvat. faciliteit. SpaceX heeft echter nog een gestapeld ruimteschip dat wacht op goedkeuring van de Federal Aviation Administration voor een nieuwe lanceringspoging.

Definities:

– Falcon 9: een tweetraps lanceervoertuig met middelhoge hoogte, ontwikkeld en geproduceerd door SpaceX.

– Starlink: het satellietconstellatieproject van SpaceX, gericht op het bieden van wereldwijde breedbanddekking.

– Droneship: een autonoom vaartuig dat door SpaceX wordt gebruikt voor het landen en bergen van raketten op zee.

– United Launch Alliance (ULA): een joint venture tussen Boeing en Lockheed Martin die ruimtelanceringsdiensten levert.

– Atlas V: een draagraket ontwikkeld door ULA.

– National Reconnaissance Office (NRO): een Amerikaanse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de aanschaf, de lancering en de exploitatie van inlichtingensatellieten.

– Space Force: een afdeling van de strijdkrachten van de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor ruimteoorlogvoering.

Bronnen: geen URL's opgegeven.