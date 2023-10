SpaceX's Falcon Heavy Rocket voorbereid voor lancering van Psyche-missie

De Falcon Heavy-raket van SpaceX is aangekomen bij Launch Complex 39A in het Kennedy Space Center van NASA, ter voorbereiding op de aanstaande missie om NASA's Psyche-ruimtevaartuig naar de metalen asteroïde te sturen die ook Psyche wordt genoemd. De weersomstandigheden kunnen echter een uitdaging vormen voor de geplande lancering.

De Falcon Heavy zal het Psyche-ruimtevaartuig naar de asteroïde in de belangrijkste asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter voortstuwen. Zodra het ruimtevaartuig zijn bestemming in 2029 bereikt, zal het de metalen asteroïde minimaal 26 maanden van dichtbij bestuderen. Wetenschappers geloven dat Psyche de blootgestelde kern van een oude protoplaneet zou kunnen zijn, en de observaties van de missie zouden waardevolle inzichten kunnen verschaffen in de vorming van planeten en de vroege stadia van het zonnestelsel.

De Falcon Heavy-raket bestaat uit drie eerste trappen van SpaceX's Falcon 9-raket, met een centrale kern met daarop een bovenste trap en de lading. Momenteel is de Falcon Heavy, na NASA's Space Launch System, de op een na krachtigste raket die in gebruik is, zijn debuuttestvlucht in februari 2018, waarmee hij met succes de Tesla Roadster van Elon Musk in een baan om de aarde bracht.

Hoewel de lancering van de Psyche-missie op 12 oktober 2023 gepland staat, hebben NASA-functionarissen opgemerkt dat de weersvoorspelling slechts een kans van 20% voorspelt op geschikte omstandigheden voor lancering op die dag. Mogelijkheden voor back-uplancering zijn beschikbaar tot 25 oktober, wat flexibiliteit in de lanceringstijdlijn mogelijk maakt.

Over het geheel genomen biedt de aanstaande missie van de Falcon Heavy naar Psyche een opwindende kans om de mysteries van het begin van ons zonnestelsel verder te onderzoeken en te begrijpen.

Bronnen:

– NASA/Aubrey Gemignani