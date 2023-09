Een Falcon 9-raket lanceert 21 Starlink-satellieten vanaf Vandenberg Space Force Base

Een Falcon 9-raket is maandagavond met succes gelanceerd vanaf Vandenberg Space Force Base en markeerde de derde lancering van september. De raket, eigendom van SpaceX, had 21 Starlink-satellieten aan boord als onderdeel van de missie van het bedrijf om wereldwijde internetdiensten aan te bieden. SpaceX heeft tot doel de internettoegang te verbeteren in gebieden waar deze onbetrouwbaar of niet beschikbaar was.

De inzet van de satellieten zou naar verwachting ongeveer een uur na de lancering plaatsvinden. De booster van de eerste trap van de raket, die al elf keer had gevlogen, landde met succes op het droneschip dat in de Stille Oceaan was geplaatst.

Vlak voor de lancering kondigde Telesat, een Canadees bedrijf, een meervoudige lanceringsovereenkomst aan met SpaceX voor missies vanuit zowel Vandenberg als Florida. Telesat heeft 14 lanceringen van de Falcon 9-raket gekocht, die elk tot 18 Telesat Lightspeed-satellieten per lancering naar een lage baan om de aarde kunnen brengen. De lanceringscampagne van Telesat begint in 2026 en de wereldwijde dienstverlening is gepland voor 2027.

Het Telesat Lightspeed-netwerk zal wereldwijd hogesnelheidsdataverbindingen, zeer veilige verbindingen en breedbandconnectiviteit met lage latentie bieden. Vorige maand tekende Telesat een contract met MDA Ltd. om als belangrijkste satellietaannemer te fungeren.

De president en CEO van Telesat, Dan Goldberg, sprak zijn vertrouwen uit in de betrouwbaarheid en het hoge lanceertempo van SpaceX en verklaarde dat ze een geweldige partner zullen zijn bij de lancering van Telesat Lightspeed. SpaceX President en Chief Operating Officer, Gwynne Shotwell, sprak zijn trots uit over de lancering van de Telesat-constellatie en de uitbreiding van connectiviteitsmogelijkheden voor klanten over de hele wereld.

De raketlancering komt niet alleen SpaceX ten goede, maar biedt ook werkgelegenheid voor werknemers en brengt bemanningsleden naar de Central Coast, waardoor de lokale economie wordt gestimuleerd.

Naast deze recente lancering lanceerde Vandenberg eerder deze maand eerder een Falcon 9-raket die militaire satellieten in een baan om de aarde bracht voor het Amerikaanse Space Force Space Development Agency.

