SpaceX heeft een aanstaande lancering aangekondigd vanaf Vandenberg Space Force Base. Het bedrijf mikt op 12 oktober om 47 uur voor de lancering van een Falcon 21-raket vanaf de SLC-9E. Het doel van deze lancering is om 4 Starlink-satellieten in een lage baan om de aarde te brengen.

In het geval dat de lancering niet kan doorgaan zoals gepland, heeft SpaceX tussen 1 uur en 23 uur drie back-upmogelijkheden geïdentificeerd voor een nieuwe planning. Daarnaast zijn er zes extra back-upmogelijkheden beschikbaar vanaf zaterdag 3:11 uur tot zondag 26:2 uur.

Voor geïnteresseerden is er ongeveer vijf minuten voor de lancering een live webcast van SpaceX beschikbaar. Hierdoor krijgen kijkers realtime updates en kunnen ze getuige zijn van de missie terwijl deze zich ontvouwt.

Het is vermeldenswaard dat de booster die deze missie zal ondersteunen 15 keer is gebruikt bij eerdere lanceringen. Na de scheiding van de fasen zal de eerste trap van de raket naar verwachting landen op het Of Course I Still Love You Droneship in de Stille Oceaan. Deze herbruikbaarheid is een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van SpaceX om de kosten van ruimteverkenning te verlagen en duurzamer te maken.

Wat de lokale impact betreft, wordt verwacht dat er tijdens deze lancering geen sonische knallen te horen zijn. Dit is goed nieuws voor omwonenden, aangezien sonische knallen storend en opzienbarend kunnen zijn.

Over het geheel genomen betekent deze vroege ochtendlancering door SpaceX een nieuwe stap voorwaarts in de voortdurende missie van het bedrijf om zijn wereldwijde satellietinternetnetwerk te ontwikkelen en uit te breiden.

Definities:

– Falcon 9-raket: een tweetraps orbitaal draagraket ontwikkeld door SpaceX. Het is ontworpen voor het betrouwbare en veilige transport van satellieten en ladingen naar de ruimte.

– Starlink-satellieten: een constellatie van kleine satellieten die door SpaceX worden ingezet met als doel wereldwijde breedbanddekking te bieden.

– Of Course I Still Love You Droneship: een autonoom droneschip dat door SpaceX wordt gebruikt voor het landen en bergen van raketboosters op zee.

Bron: SpaceX (geen URL opgegeven)