SpaceX lanceert vanavond Starlink 6-14 Mission

SpaceX bereidt zich vandaag voor op een nieuwe lancering van zijn Starlink-internetsatellieten. De Falcon 9-raket zal naar verwachting om 7 uur EDT opstijgen vanaf het Cape Canaveral Space Force Station. Hoewel aanvankelijk wordt verwacht dat de weersomstandigheden twijfelachtig zullen zijn, zullen deze naar verwachting verbeteren naarmate de nacht vordert. De livestream van SpaceX zal ongeveer 56 minuten voor de lancering online beschikbaar zijn.

Dit wordt de zevende vlucht van de eerste trapbooster van de Falcon 9 en markeert de 47e lancering aan de Space Coast dit jaar. Als alles volgens plan verloopt, zal de booster van de eerste fase ongeveer acht minuten na het opstijgen proberen te landen op een droneschip in zee. De Starlink 6-14-missie zal meer Starlink-internetsatellieten in een baan om de aarde brengen.

De weersvoorspelling voor de lanceerperiode toont een kans van 60% op gunstige omstandigheden aan het begin, en verbetert tot 85% tegen het einde. De herstelomstandigheden voor de boosterlanding in de eerste fase op zee worden als “laag risico” beschouwd. Indien nodig zijn de back-uplanceringsmogelijkheden op zaterdag beschikbaar.

Na de lancering van vandaag staat de volgende vanaf de Space Coast in Florida op zaterdagochtend gepland. United Launch Alliance mikt om 8 uur EDT voor de lancering van een Atlas V-raket vanaf lanceercomplex 51. De NROL-41-missie is een samenwerking tussen de Space Force en het National Reconnaissance Office en zal ladingen in een geosynchrone baan om de aarde brengen.

Blijf ons volgen voor meer updates over de Starlink-missies van SpaceX en andere lanceringen vanaf het Cape Canaveral Space Force Station in de komende weken.

