Lancering SpaceX vandaag evenaart Space Coast-record voor het jaar

Een geplande SpaceX-lancering vanaf het Cape Canaveral Space Force Station op dinsdag zou het vorige record van Space Coast voor lanceringen in een jaar evenaren, met in totaal 57 lanceringen. Bij de lancering, gepland voor 5 uur, zullen 20 Starlink-internetsatellieten van SpaceX aan boord zijn.

Dit jaar was SpaceX de belangrijkste lanceeraanbieder aan de Space Coast van Florida, met 53 missies vanuit Canaveral of Kennedy Space Center. Ter vergelijking: United Launch Alliance (ULA) heeft drie keer gevlogen en Relativity Space één keer. Het merendeel van de lanceringen van SpaceX was voor de groeiende Starlink-constellatie, waarbij deze lancering de 31e Starlink-missie vanaf de Space Coast markeerde.

Naast de Starlink-missies heeft SpaceX dit jaar ook alle drie de in de VS gevestigde bemande missies gelanceerd, waaronder Crew-6, Axiom 2 en Crew-7, allemaal vanuit Kennedy Space Center. KSC heeft met name ook vier Falcon Heavy-lanceringen georganiseerd, waaronder de recente Psyche-lancering, die de eerste keer was dat NASA deze krachtige raket gebruikte.

Het tempo van de lanceringen is toegenomen, met slechts een gat van acht uur en 42 minuten tussen de Psyche-lancering op vrijdagochtend en de Starlink-lancering dezelfde avond. Dit is de kortste tijd tussen lanceringen sinds de Gemini-programmamissies in 1966.

SpaceX heeft talloze doorlooprecords gevestigd voor lanceringen vanuit Space Launch Complex 40, waaronder de lancering van twee missies vanaf het platform binnen vier dagen. Met nog een aantal Starlink-vluchten gepland, evenals toekomstige missies zoals de CRS-29-bevoorrading en de Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-missie, is het mogelijk dat de Eastern Range dit jaar meer dan 70 lanceringen te zien krijgt.

Andere lanceringsaanbieders, zoals ULA en Relativity Space, hebben ook potentiële lanceringen vóór het einde van het jaar. ULA's nieuwe Vulcan Centaur-raket, die aanvankelijk in mei zou worden gelanceerd, zou in december kunnen vliegen. Ondertussen hoopt Blue Origin, eigendom van Jeff Bezos, tegen eind 2024 zijn nieuwe Glenn-raket voor zware ladingen te debuteren.

In de toekomst wordt verwacht dat de Space Coast een aanhoudend hoge frequentie van lanceringen zal zien, waarbij SpaceX en ULA ernaar streven hun lanceringsfrequentie te verhogen en meer bedrijven de markt zullen betreden.

