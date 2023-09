SpaceX behaalt record 50e lancering van het jaar

SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt door met succes zijn 50e lancering van het jaar te voltooien, waarbij de Space Coast wordt verlicht met de vurige beklimming van de Falcon 9-raket. Deze missie markeerde ook de 17e vlucht van de booster, waarmee een nieuw record voor het bedrijf werd gevestigd. De Falcon 9-raket werd gelanceerd vanaf het Space Launch Complex 40 van Cape Canaveral Space Force Station en bevatte 22 Starlink-satellieten van SpaceX.

De booster die voor deze missie wordt gebruikt, heeft een indrukwekkende vluchtgeschiedenis en werd eerder gelanceerd op verschillende missies, waaronder GPS III-3, Turksat 5A en verschillende Starlink-missies. Het landde met succes op het droneschip A Short Fall of Gravitas in de Atlantische Oceaan. SpaceX was dit jaar de drijvende kracht achter de meeste lanceringen vanaf de Space Coast, terwijl United Launch Alliance en Relativity Space slechts een paar van de resterende lanceringen voor hun rekening namen.

Naast de 37 lanceringen vanaf Cape Canaveral heeft SpaceX ook 10 lanceringen voltooid vanuit het Kennedy Space Center, waaronder alle drie de bemande ruimtevluchten vanuit de VS dit jaar. Het bedrijf heeft plannen voor nog een aantal Falcon 9-missies en minstens één Falcon Heavy-lancering volgende maand. Als alles volgens plan verloopt, ligt de Space Coast op koers om het vorige record van 57 lanceringen in een jaar, gevestigd in 2022, te overtreffen.

Sinds de eerste succesvolle lancering van SpaceX in 2008 is het bedrijf de meest productieve aanbieder van lanceringen in de sector geworden. Deze laatste succesvolle lancering brengt het totale aantal succesvolle lanceringen van SpaceX op 265 voor zijn Falcon 1-, Falcon 9- en Falcon Heavy-raketten. Het bedrijf heeft met name ook 227 succesvolle landingen en 199 keer hergebruik van raketboosters gerealiseerd. Ter vergelijking: United Launch Alliance heeft sinds de oprichting in 157 2006 lanceringen uitgevoerd.

Terwijl SpaceX het voortouw neemt wat betreft de lanceerfrequentie, is Rocket Lab de op één na drukste lanceeraanbieder, zij het met kleinere raketten. Ondanks een tegenslag bij een lanceringspoging eerder deze week die resulteerde in verlies van lading, lag Rocket Lab op koers om dit jaar 15 lanceringen te voltooien. Het bedrijf onderzoekt momenteel de oorzaak van het probleem en werkt samen met de Federal Aviation Administration.

Over het geheel genomen is de recente lancering van SpaceX een bewijs van het voortdurende succes en de toewijding van het bedrijf aan het bevorderen van ruimteverkenning. Met meer lanceringen gepland voor de rest van het jaar blijft SpaceX grenzen verleggen en herdefiniëren wat mogelijk is op het gebied van ruimtetechnologie.

