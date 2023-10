SpaceX voert een ruimteschipmotortest uit voor Deorbit Burn

SpaceX blijft vooruitgang boeken met zijn Starship-ruimtevaartuig toen het een van de Raptor-motoren op zijn Ship 26 Starship-prototype in werking stelde. De test, bekend als een statische brand met één motor, werd uitgevoerd om een ​​vluchtachtige opstart van een deorbitbrandwond van een ruimteschip aan te tonen. De video van de brandwond werd gedeeld door SpaceX op X (voorheen bekend als Twitter).

Het Starship is het ambitieuze transportsysteem van SpaceX in de ruimte, bestaande uit de Super Heavy-booster van de eerste trap en het ruimtevaartuig van de bovenste trap dat bekend staat als Starship. Beide elementen worden aangedreven door de Raptor-motor van SpaceX, met 33 motoren voor Super Heavy en zes voor Starship, en zijn ontworpen om volledig herbruikbaar te zijn. Het proces van hergebruik omvat deorbit-verbrandingen en ander afvuren van motoren om Starship-voertuigen na het opstijgen veilig terug te brengen naar de aarde.

Hoewel Starship na ruimtemissies nog geen veilige landingen heeft uitgevoerd, is het nog in ontwikkeling. Het voertuig heeft slechts één volledig gestapelde lancering achter de rug, wat een testvlucht was in april van dit jaar. Deze vlucht eindigde in een gecontroleerde ontploffing als gevolg van verschillende problemen die zich kort na de lancering voordeden.

SpaceX bereidt zich nu voor op de tweede Starship-testvlucht ooit, waarbij een Super Heavy genaamd Booster 9 en de Ship 25 bovenste trap betrokken zullen zijn. Beide voertuigen hebben statische brandtesten ondergaan en zijn technisch vliegklaar. Voordat de lancering echter kan plaatsvinden, moet SpaceX een lanceerlicentie verkrijgen van de Amerikaanse Federal Aviation Administration om wettelijke hindernissen te overwinnen.

Over het geheel genomen betekent de recente motortest van SpaceX voor het Starship-prototype een aanzienlijke vooruitgang in de ontwikkeling van het ruimtevaartuig van de volgende generatie. Met zijn focus op herbruikbaarheid heeft het ruimteschip een groot potentieel voor een revolutie in de ruimtevaart.

Definities:

– Deorbit burn: een manoeuvre die wordt gebruikt om de baan van een ruimtevaartuig te vertragen en te veranderen om opnieuw de atmosfeer van de aarde binnen te gaan.

– Raptor-motor: een door SpaceX ontwikkelde vloeibare raketmotor, bekend om zijn hoge prestaties en vermogen om in de ruimte en op andere hemellichamen te opereren.

