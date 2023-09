SpaceX lanceert 67e raket van het jaar en vestigt nieuw hergebruikrecord

SpaceX blijft records breken toen het dinsdagavond zijn 67e raket van het jaar lanceerde. De lancering was om twee redenen belangrijk: het markeerde het 17e hergebruik van een Falcon 9 eerste trap en demonstreerde het vermogen van SpaceX om de grenzen van hergebruik van boosters te verleggen. Deze booster, met serienummer 1058, had eerder op 11 Starlink-missies en verschillende andere missies gevlogen.

SpaceX-ingenieurs hebben beoordelingen uitgevoerd van de slijtage van boosters en zij denken dat de raketten minstens twintig vluchten kunnen maken. Ondanks het hoge aantal hergebruiken handhaaft SpaceX een succespercentage van 20 procent bij de laatste 100 lanceringen van de Falcon 9-raket. Er worden nog steeds enkele basisinspecties en vervangingen van componenten uitgevoerd, en het bedrijf gebruikt boosters met meer ervaring voor zijn eigen Starlink-satellieten.

Een interessant aspect van de lancering was de minimalistische uitzendaanpak van SpaceX. Voor Starlink-lanceringen biedt het bedrijf nu alleen een videofeed met minimale audio vanuit het lanceercontrolecentrum, vanaf vijf minuten voor de lancering. Deze aanpak is in lijn met het doel van SpaceX om lanceringen routinematig te maken en de “magie” uit de lancering te halen. Elon Musk, de oprichter van SpaceX, is nooit een fan geweest van lanceringswebcasts, maar begrijpt de waarde van het presenteren van het werk van het bedrijf aan externe klanten.

Een twijfelachtige beslissing is echter de keuze van Musk om de webcasts exclusief te streamen op X, het sociale netwerk dat hij heeft verworven, in plaats van op YouTube. Dit heeft geresulteerd in een videoresolutie van lagere kwaliteit en andere problemen die de kijkervaring voor online kijkers beïnvloeden. Als gevolg hiervan leken alternatieve lanceringsstreams van andere platforms een groter publiek te trekken voor de lancering van Starlink.

Desondanks blijft SpaceX vooroplopen op het gebied van raketlanceringen, waarbij nieuwe records worden gevestigd en de grenzen van het hergebruik van boosters worden verlegd.

