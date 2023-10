Satellietverwijdering: een groeiend milieuprobleem in de ruimte

Satellieten die het einde van hun operationele levensduur hebben bereikt, vormen een dilemma voor ruimtevaartorganisaties. De huidige methoden om deze ruimtevaartuigen te verwijderen, zijn ze in een baan om de aarde te laten, ze naar kerkhofbanen te brengen, weg van operationele satellieten, of ze terug te sturen naar de aarde voor terugkeer in de atmosfeer. Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Purdue University en NOAA heeft echter aangetoond dat de terugkeer van de atmosfeer niet zonder gevolgen is.

Traditioneel wordt atmosferische terugkeer beschouwd als een betrouwbare methode voor het plaatsen van satellieten in een lage baan om de aarde (LEO). Omdat LEO de afgelopen jaren steeds drukker is geworden met satellieten, is deze verwijderingsmethode steeds populairder geworden. Uit de studie gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences blijkt echter dat atmosferische terugkeer ervoor zorgt dat het bovenste deel van de atmosfeer van de aarde vervuild raakt met de verdampte overblijfselen van ruimtevaartuigen.

Het onderzoeksteam merkte een verschuiving op in de samenstelling van ionenwolken achtergelaten door meteorieten die de atmosfeer binnendringen. Ze ontdekten dat de veranderende chemische vingerafdruk van deze deeltjes mogelijk te wijten was aan het toenemende aantal ruimtevaartuigen dat opnieuw in de atmosfeer terechtkwam. Om hun bevindingen te bevestigen bevestigden de onderzoekers instrumenten aan vliegtuigen en voerden directe metingen uit van de atmosfeer ongeveer 12 kilometer boven Alaska en de continentale VS.

De resultaten van het onderzoek toonden een significante concentratie van metalen in de atmosfeer aan, waaronder lithium, aluminium, koper, lood, magnesium en natrium, die nauw volgden met de terugkeer van satellieten. Bovendien merkten de onderzoekers ook op dat 10% van de aërosoldeeltjes die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de ozonlaag aluminium bevatten.

Hoewel de volledige impact van deze bevindingen op het milieu en de klimaatverandering nog steeds onduidelijk is, zijn de onderzoekers van mening dat dit de aanzienlijke impact van bemande ruimtevluchten op de planeet benadrukt. Het begrijpen van de gevolgen van verhoogde metaalconcentraties in de atmosfeer is van cruciaal belang om potentiële risico's voor zowel de ozonlaag als het leven op het aardoppervlak te beoordelen. Verdere studies zullen nodig zijn om de implicaties van satellietverwijderingsmethoden voor het milieu volledig te begrijpen en om te bepalen of alternatieve strategieën moeten worden onderzocht om de vervuiling van de atmosfeer van de aarde te verminderen.

Bronnen:

– Titel: Methoden voor het opruimen van satellieten en hun impact op de atmosfeer van de aarde

– Bron: Proceedings van de National Academy of Sciences

– Definitie: Low Earth Orbit (LEO) is een ruimtegebied binnen ongeveer 2000 kilometer van het aardoppervlak waar de meeste satellieten en het internationale ruimtestation zich bevinden.

– Definitie: Atmosferische terugkeer is het proces waarbij een ruimtevaartuig of satelliet de atmosfeer van de aarde binnengaat nadat zijn missie is voltooid of het einde van zijn operationele levensduur is bereikt.